黃仁勳返美 下一站直奔休士頓！意外曝露最愛1零食 竟是它

財經中心／李宜樺報導

輝達執行長黃仁勳2日自松山機場離台，結束5天4夜台灣尾牙之旅，離台前仍親切與粉絲互動、簽名留念，還首度曝露小熊軟糖是他的最愛。（圖／三立iNEWS）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（2）日自松山機場離台，正式結束為期5天4夜的台灣行程。這趟「尾牙之旅」行程滿檔，從出席輝達台灣公司尾牙、密集會晤供應鏈高層，到現身與工程師、員工互動，黃仁勳幾乎全程馬不停蹄，也讓台灣再度成為全球科技圈關注焦點。即便行程相當緊湊、隨行人員多次提醒時間已到，黃仁勳在離台前仍留下另一個讓現場記者印象深刻的小插曲。現場可見他手中拿著多包軟糖，笑著向媒體展示，並分享自己平時偏好的零食，其中就包括 知名的gummy bear 小熊軟糖，談話間語氣輕鬆自然，也讓離場前的氣氛明顯放鬆不少。

外界高度關注的後續行程安排，黃仁勳並未給出明確承諾。他僅表示，返美後將立刻前往休士頓出席論壇並發表演說，內部還有大量會議與決策要處理，今年對他而言將是極為忙碌的一年。不過他也保留彈性空間指出，若未來有重要儀式或大型活動，「我會盡力再回來」。

黃仁勳強調台灣工程師是輝達全球布局的重要核心，未來將持續擴大招募與投資規模。（圖／記者鄭孟晃攝影）

黃仁勳：Computex一定回來

相較其他行程，黃仁勳唯一明確點名的，是即將登場的Computex。他證實，屆時將有大型主題演講與多項重磅公告，並攜手合作夥伴共同亮相，形容今年展會「會非常令人興奮」。在他口中，台灣供應鏈去年繳出亮眼成績，今年仍被寄予厚望，也讓市場持續聚焦輝達與台灣科技產業的下一步。此

此外，在準備前往機場離境前，黃仁勳也特地準備三明治與零食，分送給現場等候的媒體與工作人員。儘管時間相當有限，他仍一一親手遞上食物、簡短致意，感謝大家連日守候。短短幾分鐘的互動，為這趟5天4夜的台灣尾牙行程，留下最暖心的收尾畫面。

