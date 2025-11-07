黃仁勳返鄉 黃偉哲贈特產

輝達執行長黃仁勳來台南，市長黃偉哲特地準備在地特色好禮相贈。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

輝達執行長黃仁勳搭乘私人飛機抵達台南機場，也算是回到故鄉。市長黃偉哲雖無法相見，特地準備許多在地特色好禮，包括世界冠軍果醬及台南好米等在地特產，「人未到，禮到」，展現台南濃濃的人情味，也希望黃仁勳吃了喜歡，可以多採購。

市府也特地準備台南各農會伴手禮，包括台南好米、佳里牛蒡與蕎麥茶，黃金蕎麥麵及手工果醬，番茄乾與甘薯脆片，東山咖啡與紅蔥酥油、柚子蔘與鹽水意麵，媽祖泡芙文創禮品，送至台南機場送給黃仁勳。黃偉哲說，黃仁勳常演講，麻豆柚子蔘可以潤喉，「每次吃到紅蔥酥油配飯或麵，就想到台灣家鄉味。」他再次提及，若黃仁勳也可在台南停留期間，順道逛台南夜市。