黃仁勳這個月二度來台 吃美食買蜜餞「見誰保密」

輝達執行長黃仁勳，和家人無預警現身台北市。

輝達執行長黃仁勳月初剛來台灣參加台積電運動會，昨（27日）又無預警出現在台北街頭。黃仁勳昨被發現和家人飛來台北，除了品嚐美食，外傳直奔大直探訪台積電創辦人張忠謀，不過行程保密消息未獲證實。

黃仁勳帶著妻子和女兒昨先前往私房愛店「花娘小館」用餐，有民眾在「花娘小館」驚喜遇到黃仁勳，驚呼幸運「居然遇到5兆男，剛下飛機就來吃飯！」黃仁勳展現親和力和店家以及其他顧客互動，隨後在四平街採買蜜餞後，就驅車前往大直，外界猜測他可能前往台積電創辦人張忠謀住處。不過，黃仁勳本次行程保密到家，真正目的仍不得而知。

廣告 廣告

晚間約9點半，黃仁勳返回下塌飯店文華東方時露出倦容，仍走向現場守候媒體打招呼並短暫接受採訪表示，他表示，晚間去了國賓飯店一間很老的餐廳，餐點很美味，「我真的超級累」（I’m really super tired），並未透露與誰一起用餐。媒體追問對台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密的看法，黃仁勳只簡單表示，「我一點也不清楚這件事」（I don't know anything about it）。

新壽解約塗銷地上權，T17、T18日前已回歸北市府。台北市長蔣萬安被問到，這兩天是否與黃仁勳安排見面，蔣萬安說，黃仁勳此行應是私人行程，但市府一直有與輝達保持聯繫，前2天才通過email互相聯絡。