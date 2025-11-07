黃仁勳這次不見蔣萬安！盼土地問題解決：就能在台北蓋一棟漂亮大樓

輝達執行長黃仁勳再度旋風來台，今（7）日下午2點半降落台南機場，一現身立刻被媒體包圍，他透露這次只會待一天半，先去參訪台積電3奈米廠，再去台北，接著明日參加新竹台積電的運動會。

輝達海外總部確定設立在台北北士科T17、T18基地，有傳是台積電創辦人張忠謀幫忙找到，黃仁勳回不太曉得，但也不會感到驚訝。他也說很多人都希望輝達總部設在台北，且在台北也有很多員工，但現在辦公室空間太小了，所以才需要在台北建一個更大的辦公室。

廣告 廣告

黃仁勳也期盼土地問題能夠解決，「這樣我們就能在台北蓋一棟漂亮的大樓了」！被問到是否會見台北市長蔣萬安，黃仁勳回答這次沒有計畫與他見面，因為這次行程目的是參訪台積電3奈米廠與運動會。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

黃仁勳抵達台南！預計停留一天半至兩天 坦言今天沒時間去逛夜市

黃仁勳下午抵台！率先參訪台積電3奈米廠 明將現身運動會

衝擊輝達等大廠？ 路透：北京下令禁外國晶片