黃仁勳遊說奏效！川普放行輝達H200銷陸 抽25%利潤

輝達執行長黃仁勳。（圖／Shutterstock達志影像）

美國總統川普週一宣布准許輝達出口H200晶片到中國大陸，但要抽成25%，顯示美國不想完全限制出口、導致加速大陸晶片研發，但同時又能賺錢。而這項轉折，其實也來自執行長黃仁勳遊說奏效，讓輝達有望重返大陸市場。不過專家認為，最大變數還是北京政府態度，他們不一定會統統買單。

輝達執行長黃仁勳。（圖／Shutterstock達志影像）

美國總統川普宣布允許輝達向中國大陸出口H-200人工智慧晶片，此決定來自輝達執行長黃仁勳親自赴白宮遊說的成果。根據新政策，輝達需將25%銷售額上繳美國政府，同樣規定也適用於超微和英特爾。這項決策在「維持科技優勢」與「經濟利益」間取得平衡，但仍禁止輝達更先進的Blackwell和明年的Rubin晶片出口。黃仁勳此前曾多次表示，晶片出口限制可能促使中國加速自主研發，如今終於成功說服美國政府放寬管制。

廣告 廣告

輝達股價在消息公布後於盤後交易上漲。川普透過社群媒體表示，在不影響美國國安的情況下，允許輝達向中國大陸及其他獲准客戶出口H-200晶片，並已告知中國國家主席習近平這項決定，獲得正面回應。黃仁勳曾在今年7月表示，美國的任務是在AI領域保持領先，同時確保美國的技術能在全球市場使用，讓包括中國在內的開發者能基於美國技術進行開發。

半導體專家曲建仲認為，從商業角度看，禁止晶片出口到中國等於協助中國培養本土供應商。他表示應該將晶片賣到中國賺取資金，再利用這些錢研發新科技，才能保持領先。曲建仲指出，H200大約是去年初上市的產品，如今開放到中國大陸，相當於將兩年前的晶片技術輸出，這樣做也可以讓廠商省下開發降規版晶片的成本。

財經專家林宏瞬表示，川普作為生意人，站在商業角度考量，既為美國賺錢也為輝達賺錢，同時確保輝達在AI戰略地位上保持領先。川普也批評前任拜登政府限制降規版晶片出口到中國大陸的做法，認為那會拖慢創新並傷害美國勞工。

儘管市場形容這次放行讓黃仁勳提前過耶誕節，專家認為中國政府可能為了扶植本土晶片，會設下部分限制。曲建仲解釋，中國可能會開放一些進口晶片使用，同時擋掉一部分，讓本土企業購買中國國產晶片，以扶植本土產業。黃仁勳曾表示中國市場是無法取代的，但他重返中國市場的道路充滿阻礙。今年7月，他在北京證實H20獲得出口許可，隨後卻遭中國官媒質疑H20有資安漏洞，呼籲中國企業暫停採購。

對於川普的決定，中國外交部發言人郭嘉昆回應表示注意到相關報導，並重申中方一貫主張中美通過合作實現互利共贏。

更多 TVBS 報導

川普放行了！ 輝達H200獲准出口中國 銷售額25％須上繳美政府

不讓習近平如願！ 白宮官員拒黃仁勳提議 阻止川習會談晶片

想賣中國Blackwell晶片但無計畫！ 黃仁勳：希望有天能做到

再提美國晶片生意遭搶走 川普：我不責怪台灣

