黃仁勳遊說川普售中Blackwell晶片失敗 WSJ：官員強力反對
在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的努力遊說下，美國總統川普原本計畫在上週四（10/30）的川習會上提出開放輝達出口Blackwell晶片給中國，但川普臨時改變心意，還說不會讓其他人拿到美國最先進晶片。美國媒體報導指出，這是因為多位川普內閣高官極力反對，才讓黃仁勳功敗垂成。
《華爾街日報》（WSJ）週一（11/3）揭露黃仁勳遊說失敗的內幕指出，包括國務卿魯比歐（Marco Rubio）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等多位高官極力說服川普，不能允許輝達出售Blackwell晶片給中國，因將助長中國在AI運算的能力，威脅美國國家安全。
報導說，由於其內閣官員幾乎一致反對售中Blackwell晶片，川普最後一刻決定不在「川習會」上討論輝達晶片議題。
除了內閣官員的反彈，美國國會和智庫也有人發動反銷售輝達晶片的遊說。WSJ引述知情人士指出，遊說團體在川習會前傳遞一段影片給川普政府官員，內容是黃仁勳今年7月接受CNN專訪時的內容。黃仁勳當時表示，他並不在意是誰贏得AI競賽。
據報導，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」痛批黃仁勳這段話「過於天真得危險」，並把AI競賽比擬成新型態的冷戰。該委員會在X平台發文寫著：「這就像是在說，即便蘇聯在核武戰爭上擊敗美國也沒關係。」
Blackwell是輝達最先進的AI運算晶片，黃仁勳持續遊說川普政府允許將降規版的Blackwell晶片售往中國市場。黃仁勳在上週的輝達GTC大會上表示，如果失去中國市場，長期來說將對輝達造成傷害。他當時表示：「我真的希望川普總統能幫助我們解決問題。我們現在卡在非常尷尬的位置。」
川普在「川習會」舉行前曾表示，他會向習近平提出輝達晶片議題。但他在川習會隔天接受CBS訪問時又說，輝達晶片並未在會議上提及。川普說：「我們不會把這個晶片給其他人。」
川普預計明年4月訪問中國。WSJ報導說，自曝常常晚上接到川普電話的黃仁勳應該會繼續遊說川普出售Blackwell晶片。
