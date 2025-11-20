黃仁勳遊說川普成功？美國晶片出口限制大轉彎，輝達有望解除中國市場封印
輝達（Nvidia）不只營收亮眼，讓執行長黃仁勳（Jensen Huang）長時間頭疼的晶片出口限制，如今也傳出新的好消息：美國聯邦政府很可能改變立場。根據知情人士透露，白宮官員正敦促國會，拒絕一項限制輝達向中國及其他對手國家，銷售AI晶片的措施。
假如白宮的立場屬實，也標誌著輝達獲得新的勝利，黃仁勳本人一直公開反對相關禁令，並親自前往白宮遊說總統川普（Donald Trump），堅持認為美國本土客戶、並不存在產品短缺的問題，根本無須設置相關限制。
彭博報導提到，這個被「拋棄」的新法案，名為「GAIN AI法案」，主要是打算建立一套系統，管理所有晶片製造商，在將受管制的AI晶片、向中國或其他武器禁運國家出口之前，必須優先確保美國買家能買到商品。這種「美國優先」（America First）的框架，原本就是希望引起川普政府關注和支持，同時還能有效禁止輝達和超微（AMD），將其最好的產品出售給中國。
假如GAIN AI法案最終沒有通過，這也將是微軟（Microsoft）在內、美國大型雲端業者的一次挫敗。這些業者大力支持該限制措施，希望能藉此保障、他們比中國競爭對手能更早取得優質硬體設備，同時也希望為向沙烏地阿拉伯和阿聯大公國等地的數據中心，運送先進晶片鋪平道路。
阻擋一個、還有另一個法案等著
然而，擋下GAIN AI法案、並不代表國會就此不再對中國進行晶片限制，部份國會議員在得知白宮潛在立場後，已著手研擬另一份、名為「2025年安全與可行出口法案」（SAFE Act）的提案。
報導提到，這個過去未被報導和關注的草案，要求負責審批限制性技術出口許可的美國商務部，必須拒絕向中國出售、比美國現有標準更強大的AI晶片申請，而這項禁令有效時間將長達30個月。SAFE法案直接強制讓商務部必須拒絕，任何比H20更先進晶片的出口申請。
美國從2022年開始，首次對輝達實施中國的出口管制，理由是擔憂先進AI晶片，可能賦予北京更大的軍事優勢。過去三年來，華府多次收緊管制，包含在川普重返執政後，今年4月祭出新版限制、不允許輝達向中國市場出售「特供版」H20晶片。
然而，外界一向都知道，川普本人與其執政團隊，施政充滿高度商業談判色彩。
經過黃仁勳遊說，據悉川普政府已批准輝達、向海灣國家出售AI晶片，同時解除此前對H20晶片的中國市場銷售限制，然而這個綠燈的背後，據傳是輝達和白宮達成交換條件，允許美國政府從對中國收入內抽取15%傭金，這是一項遊走法律灰色地帶，而且並未被明文規定的私下安排。
連Blackwell也會開綠燈？
有趣的是，回顧4月份白宮強硬的發言和態度，如今川普甚至對外暗示、他對於輝達未來向中國出售，旗下最新的Blackwell晶片「特供版」一事，抱持開放態度。而黃仁勳則在剛剛落幕的財報記者會上表示，「我們（輝達）非常希望能有機會，以卓越的產品重新接觸中國市場。」
不只川普，就連財政部長貝森特（Scott Bessent）也悄悄暗示，一旦Blackwell晶片，不再是輝達產品線上最先進的晶片（可能在12或24個月後），美國政府不排除會允許該企業，將其出售給中國客戶。
