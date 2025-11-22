黃仁勳遊說川普有效! 外媒 : 白宮正考慮對中放行輝達H200 AI 晶片
[Newtalk新聞] 《路透社》21 日援引消息稱，川普政府正在考慮批准輝達 H200 人工智慧（AI）晶片對中國的銷售。輝達一直被禁止對中國出口用於 AI 應用的高端 GPU，包括 A100、H100 和 H200。
報導指出，這一決定得益於中美雙邊關係緩和，這為美國先進技術對華出口提供前景。消息人士告訴《路透社》，美國商務部正在審查是否更改此類政策，但該計畫可能發生變化。
《彭博社》也報導了這一消息。據知情人士透露，美國官員正就此議題展開初步討論。他們稱，美國政府尚未做出最終決定，且這一想法完全可能僅停留在內部討論階段，最終不會獲得實際的許可證批准。
知情人士還稱，最近幾周，美國政府官員一直在私下討論美國可以對華出售哪些晶片。
他們告訴《彭博社》，一些人認為，與輝達 Blackwell 先進晶片相比，向中國出售 H200 處理器是一種妥協方案；還有一些人支援向中國提供更先進的處理器，例如 Blackwell 和 Hopper。此外，也有許多人根本不希望看到任何輝達晶片流入中國市場。
受此消息提振，輝達股價於當地時間 21 日攀升至盤中高點，漲幅達 2%。
截至目前，美國商務部尚未回應置評請求。白宮官員同樣拒絕置評，僅表示：「政府致力於確保美國在全球技術領域的領導地位並維護國家安全。」
輝達未直接評論審查情況，但表示當前法規不允許其在中國提供具有競爭力的 AI 資料中心晶片，「只能將這塊巨大的市場拱手讓給快速增長的海外競爭對手」。
《路透社》稱，此舉表明川普政府對華態度趨於友好。但這幾乎肯定會招致華盛頓「對中鷹派」的廣泛反對，這些人堅信對華出口更先進的AI晶片可能助力中國增強軍事能力。
《彭博社》認為，若最終川普政府開綠燈，將標誌著這家全球市值最高的公司取得重大勝利。近來，輝達 CEO 黃仁勳一直積極遊說川普團隊，希望獲得出口管制豁免，而川普政府內部許多人認為出口管制對「美國國家安全至關重要」。
報導還稱，若上述計畫得以實現，將標誌著美國大幅放鬆旨在遏制中國 AI 實力的貿易限制。
據介紹，兩年前發佈的 H200 晶片擁有比前代 H100 更多的高頻寬記憶體，使其能夠更快地處理資料，其性能據估是 H20 晶片的 2 倍。H20 晶片是專為中國市場設計的「特供閹割版」晶片，也是華盛頓目前批准出口的最先進的型號，但越來越多中國買家不願為此買單。
自 2022 年以來，美國政府為打壓中國晶片發展，實施了嚴格的出口管制。輝達被禁止向中國出口用於 AI 應用的高端 GPU，包括 A100、H100 和 H200。
今年早些時候，美國政府曾禁止輝達對華出口 H20 晶片，直到輝達同意向美國政府上繳在華銷售額的 15% 後，才恢復了該晶片的出口許可。
更多Newtalk新聞報導
不寫「這條」 就拒絕通過! 不許倒退嚕越「紅線」 29國聯合抗議COP30成果文件
喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈
其他人也在看
TWICE掀熱潮 高雄「韓國文化日」展現年輕世代熱情
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）韓團TWICE週末到高雄開唱掀熱潮，高雄「韓國文化日」同時登場，透過韓語演講、歌唱及舞蹈比賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情；高雄目前也與韓國締結46所姐妹校，持續深化交流。中央社 ・ 3 小時前
《台北股市》周線連三黑 投信：年底行情重個股表現
【時報記者張佳琪台北報導】受到美股影響，台股21日盤中一度下跌逾千點，終場大跌991點、跌幅3.61%，收在26434點，摜破季線，週線連三黑。安聯投信台股團隊表示，AI大趨勢以及基本面沒變，年底行情依然可期，大盤指數空間或許較有限，個股的空間可能比較大。 針對近期盤勢，安聯投信台股團隊說明原因。主要是市場對AI前景再現雜音，壓抑AI相關標的評價面，加上美國最新周四公告非農數據亮眼，市場對聯準會年底降息機率大幅降低，持續影響美股及科技類股，導致台股震盪幅度較大。 就產業面觀察，安聯投信台股團隊表示，基本面沒有出現變化，AI相關公司對未來展望仍正向。全球主要CSP(雲端服務業者)對AI投資有增無減，Google、Meta、Amazon等美系大廠均預期2026年支出將高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等營收動能。 安聯投信台股團隊表示，時序進入年底，行情依然可期待，惟大盤指數空間或許有限，個股想像空間可能較大。根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年；以產業別觀察，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，金融、時報資訊 ・ 5 小時前
《水泥股》亞泥 法人逢低承接
【時報-台北電】亞泥（1102）進入產業傳統旺季，外資及法人看好第四季營運表現，逢低承接，上周股價表現抗跌，21日收盤37.4元，持穩在所有短均線之上。短期周線、季線趨勢走穩維持微揚，月線趨勢仍持續走高，9日KD值趨線仍高檔交叉走平。量能小幅增溫，短線上多頭仍居上風。短期在大盤下跌下，股價可望在36～37.5元區間整理後取量再攻。 國內市場雖受房地產影響，水泥銷量仍較去年同期呈現穩步回升；而大陸市場在需求降幅有望收斂、生產成本下滑下，預期全年應有獲利可期。整體來看，兩岸市場環境比去年同期好，本業應有成長空間。(新聞來源 : 工商時報一袁延壽)時報資訊 ・ 4 小時前
北市府與新壽完成解約 蔣萬安：盼農曆年前與輝達簽約
輝達落腳北士科T17、T18定案，北市府21日與新光人壽完成合意解約協議。台北市長蔣萬安22日上午表示，接下來會全力加速相關行政作業，希望在農曆年前完成跟輝達地上權簽約，明年（2026）中動工。另外，針對雙城論壇的進度，蔣萬安則表示，持續與上海方溝通協調，一旦有具體結果，會跟大家做報告。公視新聞網 ・ 1 天前
《各報要聞》輝達轉機？美擬放行H200晶片輸中
【時報-台北電】美國GPU巨頭輝達（NVIDIA）產品有望重新出口至中國。消息人士指出，隨著中美雙邊關係緩和，以及希望提振美國先進技術出口至中國的背景下，美國政府正考慮批准，向中國出售輝達的H200人工智慧（AI）晶片。 路透引述消息人士談話指出，負責監督出口管制的美國商務部，正就改變對中出口AI晶片限制一事進行審查，目前尚未做出最終決定，也強調計畫可能改變。 報導指出，美國若同意輝達出售H200給中國，意味美國對中態度將更加友善；但也可能會被視為對中方的讓步，進而引發對中強硬派人士的反彈。這些人士認為，出售更先進的AI晶片給中國，可能幫助其大幅提升軍事能力。 報導表示，2024年發表的H200晶片，比其前一代產品H100擁有更多的高頻寬記憶體，處理資料更快速。據估計，H200性能是輝達為中國市場特製的H20的兩倍。 輝達未直接對此審查發表評論，但表示現行監管規定，使公司無法在中國提供具有競爭力的AI數據中心晶片，將這一龐大市場拱手讓給迅速發展的外國競爭對手。 輝達執行長黃仁勳曾多次強調中國市場的重要性。他說，由於美國的出口限制，輝達對中晶片銷售陷入停滯，預計未來兩季在中國的銷售額將是時報資訊 ・ 5 小時前
華為新技術輝達早有同款？ 切分多方算力資源
與輝達不同的是，輝達只能綁定自家算力卡，華為Flex：ai透過軟體創新，可對輝達、昇騰以及其他第三方算力資源實現統一管理與高效利用，有效屏蔽不同算力之間的差異，為AI訓練與推理提供更高效的資源支持。Flex：ai透過算力切分技術，將單張圖形處理器（GPU）或神經網路處理器...CTWANT ・ 1 天前
新壽T17、18「合意解約」 蔣萬安：盼農曆年前與輝達簽約｜#鏡新聞
輝達確定落腳台北市，新壽董事會昨天(11/21)宣布，通過與北市府合意解約，市府應給付先前支出的權利金和相關成本，也就是外界俗稱「分手費」，總額來到44.02億台幣。北市府表示，雙方已完成「簽署合意解約」的協議書，也會同塗銷「地上權登記」。台北市長蔣萬安，今天(11/22)也親自感謝新光人壽，完成解約。而北市府正式收回土地後，就會依輝達需求，進行都市計畫變更，希望可以立拚明年農曆年前，與輝達簽約。鏡新聞 ・ 1 天前
新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約
財經中心／台北報導北市府終於鬆口氣，週五新壽召開臨時董事會，針對北士科T17、T18地上權案，權利金共44.02億元，與北市府合意解約。台北市長蔣萬安今天公開感謝外，也預告接下來就會進行都市計畫變更，快農曆年前，與輝達簽約，目標明年年中動工，未來也會在週邊做AI相關產業規劃。台北市長蔣萬安：「非常感謝新光人壽，昨天（21日）和我們台北市政府，順利完成解約協議。」台北市長蔣萬安好心情藏不住，因為眾所矚目的輝達總部案，新光人壽召開臨時董事會，終於通過與北市府就T17、T18基地，合意解約。台新新光金發重訊，依解約協議，將塗銷地上權登記，把土地還回去，北市府則要付給公司先前的支出成本，兩塊土地權利金共44.02億。新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約。（圖／民視新聞）台北市長蔣萬安：「都市計畫變更以及，設定地上權相關的作業，也希望最快，可以在明年農曆年前，順利和輝達完成地上權的簽約，明年中的時候，就可以順利動工，T3T4T12以及包括周邊，以及整個台北市來做整體規劃。」輝達總部要落腳台北，9月申請成立台灣子公司，11/12輝達申請將投資額增加到10億，18號輝達副總裁拜訪北市府，遞交投資意向書，並送上輝達皮衣小熊。但一度傳出新壽要求，如果土地沒給輝達，就要要回去，副市長李四川說不可能，最後終於在11/21雙方和平分手，經濟部也核准輝達子公司增資到10億元。新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約。（圖／輝達官網）台北市議員（國）曾獻瑩：「新壽這次做得非常正確，不再拖泥帶水，也不再附加許多的條件，新壽為它的社會形象扳回一城，（輝達）它要設立子公司，以一個合於，台灣法律規定的法人身份，（10億資本額）符合我們，台北市政府設定地上權的規定，參考它旁邊的T16這塊土地，當初至少要7.5億的資本額，才可以設定地上權。」北市府目標，農曆年前與輝達完成地上權簽約，明年年中動工，剛好對上輝達執行長黃仁勳來台參加尾牙，以及6月出席COMPUTEX的時間，大概也是希望AI教父來台時，能一起分享好消息。原文出處：新壽通過T17、18解約！權利金44.02億 蔣萬安：春節前與輝達簽約 更多民視新聞報導關稅協議即將拍板？傳台灣投資4000億美元 談判進度龔明鑫全說了不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了民視財經網影音 ・ 1 天前
美國考慮放寬「出口規範」允許輝達 H200 晶片銷往中國
火報記者 陳銳/報導 根據《路透》報導，隨著美中關係近月出現緩和，美國政府正考慮調整相關出口管制，允許輝達（N …火報 ・ 1 天前
輝達陰謀論2》左手換右手？財報有副本？
輝達最新財報維持著超高成長率、極高毛利率與大量自由現金流，這份好到不太真實的財報，近年來一直受到市場空方砲火攻擊，其中輝達「最麻吉」的AI雲端運算企業CoreWeave，更是炮火聚焦地。空方多次質疑輝達與CoreWeave存在著「左手換右手」的槓桿操作，且以此來助推輝達的營收與市場需求。自由時報 ・ 1 天前
美國藥品關稅衝擊啟示錄：台灣藥價會否被迫「坐雲霄飛車」？
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌 美國總統川普拋出對藥品課徵高額關稅政策，恐引發全球藥價連鎖效應。專家指出，跨國藥廠為彌補美國市場損失，可能調高其他國家售價，台灣藥價上漲風險升高，尤其影響癌症與罕病用藥。衛福部已啟動藥價監控與國際協商機制，並強調需建立藥品風險預警系統與推動本土製藥，以防成本轉嫁衝擊民眾用藥權益。近期，美國總統川普再度拋出對藥品課徵高額關稅的政策風向，立刻在全球醫藥市場投下震撼彈。台灣立法院內已有民意代表憂心，若美國藥價上漲，跨國藥廠可能將成本轉嫁至其他國家，導致台灣藥價上漲，進而衝擊民眾用藥權益，尤其是癌症病友與罕病患者。一、為何川普藥價政策會「海嘯傳到台灣」？全球藥品供應鏈高度國際化，大型跨國藥廠的研發、生產與定價策略，往往依據「全球利潤最佳化」原則運作。當美國作為全球最大藥品市場之一，採取關稅或其他貿易壁壘措施時，藥廠面臨利潤壓力，常會透過下列方式轉嫁：國際價格平衡機制：提高其他市場的藥價，以補回美國市場的損失。供貨策略調整：優先供應高利潤市場，導致其他國家面臨供貨緊縮。延後新藥引進：評估市場價格接受度後才上市，影響患者取得新藥時程。這意味著，即便台灣並未KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
恐慌指數飆 輝達擋不住美股拋售潮
美股20日創下自4月以來單日最大震盪幅度紀錄，雖然開盤大幅上漲，但市場情緒迅速轉向，恐慌指數VIX一度躍升至26以上，標普500指數市值更是蒸發2.7兆美元。高盛合夥人佛路德說，投資人已進入「盈虧保護模式」。輝達的強勁財報未能成為解除警報的信號，反而促使交易員加強避險。中時新聞網 ・ 1 天前
輝達轉機？美擬放行H200晶片輸中
美國GPU巨頭輝達（NVIDIA）產品有望重新出口至中國。消息人士指出，隨著中美雙邊關係緩和，以及希望提振美國先進技術出口至中國的背景下，美國政府正考慮批准，向中國出售輝達的H200人工智慧（AI）晶片。工商時報 ・ 10 小時前
輝達陰謀論1》「圍牆花園」策略 遭質疑綁架AI
輝達（NVIDIA）19日盤後公布Q3財報，秀出亮眼業績，且對第4季銷售額給出優於預期的指引，執行長黃仁勳還駁斥AI（人工智慧）泡沫聲浪，但「AI的全村希望」近來卻是遭市場「空頭」鎖定，各種「陰謀論」四起，其中輝達透過「圍牆花園」（walled garden）策略，強勢在AI市場圈地，遭質疑是綁架A自由時報 ・ 1 天前
FT：台美關稅協議近期公布 台灣將投資美國4,000億美元
英國金融時報（FT）引述知情人士指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約...聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達H200能解禁？ 黃仁勳「看迷因」開會吐苦水
美國對中國的晶片出口管制，可能又出現變數。彭博社報導，川普政府正在討論，要不要開放輝達把H200晶片賣到中國。如果真的解禁，「AI教父」黃仁勳就能如願以償地重返中國市場。肩上扛著地球，上面寫著全美國的...華視 ・ 1 天前
聯準會放鴿！美股報喜「道瓊飆近500點」 台積電ADR反跌
【國際中心／綜合報導】人工智慧（AI）泡沫化疑慮導致亞股重挫，不過聯準會今（21）日表示不排除近期降息後，盤中震盪的美股受激勵上揚，終場收高。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
千點急殺中一顆亮紅！「二哥」逆流而上 法人曝致勝關鍵
在台股21日遭遇近千點級崩跌的恐慌時刻，市場資金卻意外在一片血洗中找到「定心丸」-晶圓二哥聯電（2303）。大盤指數狂瀉991點、跌破季線創下四大慘紀錄，但聯電不僅逆勢翻紅，還在法人與主力同步回補下強收45元，量增價漲的走勢猶如動盪盤勢中的「安全島」，成為大逃殺行情裡最亮眼的避風港。中時財經即時 ・ 52 分鐘前
聯華電子45周年家庭日！2大啦啦隊員來開場
[NOWnews今日新聞]聯華電子今（22）日於台中洲際棒球場舉辦45周年家庭日，以「聯電45，齊心出擊」為主題，邀請員工及眷屬齊聚同樂。今年家庭日首度集結竹南科全體同仁共同舉辦，並透過區隊進場、趣味...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
台美共識投資4000億美元換關稅優惠？ 經長：還沒確定｜#鏡新聞
台美關稅談判進入倒數，傳出台灣再加碼投資，包括先前台積電投資亞利桑那州廠1650億美元，總計將投入4000億美元，才能換取關稅優惠，而雙方似乎已經達成共識。對此，經濟部長龔明鑫受訪澄清：「都還沒確定。」鏡新聞 ・ 1 天前