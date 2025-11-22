黃仁勳遊說川普有效! 外媒 : 白宮正考慮對中放行輝達H200 AI 晶片

美國總統川普(左)與輝達CEO黃仁勳。 圖 : 資料照片

[Newtalk新聞] 《路透社》21 日援引消息稱，川普政府正在考慮批准輝達 H200 人工智慧（AI）晶片對中國的銷售。輝達一直被禁止對中國出口用於 AI 應用的高端 GPU，包括 A100、H100 和 H200。

報導指出，這一決定得益於中美雙邊關係緩和，這為美國先進技術對華出口提供前景。消息人士告訴《路透社》，美國商務部正在審查是否更改此類政策，但該計畫可能發生變化。

《彭博社》也報導了這一消息。據知情人士透露，美國官員正就此議題展開初步討論。他們稱，美國政府尚未做出最終決定，且這一想法完全可能僅停留在內部討論階段，最終不會獲得實際的許可證批准。

知情人士還稱，最近幾周，美國政府官員一直在私下討論美國可以對華出售哪些晶片。

NVIDIA Blackwell 在獨立機構 SemiAnalysis 近期的 InferenceMAX v1 基準測試中，於所有受測模型與使用情境中皆展現最高的效能與效率，以及最低的總持有成本。 圖: 輝達/提供

他們告訴《彭博社》，一些人認為，與輝達 Blackwell 先進晶片相比，向中國出售 H200 處理器是一種妥協方案；還有一些人支援向中國提供更先進的處理器，例如 Blackwell 和 Hopper。此外，也有許多人根本不希望看到任何輝達晶片流入中國市場。

受此消息提振，輝達股價於當地時間 21 日攀升至盤中高點，漲幅達 2%。

截至目前，美國商務部尚未回應置評請求。白宮官員同樣拒絕置評，僅表示：「政府致力於確保美國在全球技術領域的領導地位並維護國家安全。」

研究機構 Counterpoint Research 周三（19日）發佈報告顯示，輝達（NVIDIA）研擬下一代 AI 伺服器改用「LPDDR」記憶體，取代目前伺服器主流記憶體 DDR5，以降低功耗成本。 圖：取自NVIDIA官網（示意圖）

輝達未直接評論審查情況，但表示當前法規不允許其在中國提供具有競爭力的 AI 資料中心晶片，「只能將這塊巨大的市場拱手讓給快速增長的海外競爭對手」。

《路透社》稱，此舉表明川普政府對華態度趨於友好。但這幾乎肯定會招致華盛頓「對中鷹派」的廣泛反對，這些人堅信對華出口更先進的AI晶片可能助力中國增強軍事能力。

《彭博社》認為，若最終川普政府開綠燈，將標誌著這家全球市值最高的公司取得重大勝利。近來，輝達 CEO 黃仁勳一直積極遊說川普團隊，希望獲得出口管制豁免，而川普政府內部許多人認為出口管制對「美國國家安全至關重要」。

晶片大廠輝達。圖 : 翻攝自網路

報導還稱，若上述計畫得以實現，將標誌著美國大幅放鬆旨在遏制中國 AI 實力的貿易限制。

據介紹，兩年前發佈的 H200 晶片擁有比前代 H100 更多的高頻寬記憶體，使其能夠更快地處理資料，其性能據估是 H20 晶片的 2 倍。H20 晶片是專為中國市場設計的「特供閹割版」晶片，也是華盛頓目前批准出口的最先進的型號，但越來越多中國買家不願為此買單。

自 2022 年以來，美國政府為打壓中國晶片發展，實施了嚴格的出口管制。輝達被禁止向中國出口用於 AI 應用的高端 GPU，包括 A100、H100 和 H200。

今年早些時候，美國政府曾禁止輝達對華出口 H20 晶片，直到輝達同意向美國政府上繳在華銷售額的 15% 後，才恢復了該晶片的出口許可。

輝達H-200晶片。 圖 : 翻攝自觀察者網