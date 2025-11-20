黃仁勳遊說成功？傳白宮要求國會否決限制輝達出口法案

《彭博》報導，白宮官員正在施壓國會議員否決一項準備限制輝達(Nvidia)向中國及其他敵對國家出售AI晶片的《GAIN AI法案》，正要求議員們不要納入年度國防法案中。據知情人士透露，此舉恐使這項受到輝達強烈反對的《GAIN AI法案》的立法前景更加黯淡。

這項被稱為《GAIN AI 法案》內容將要求晶片製造商在對中國及其他武器禁運國家出口受管制出售AI 晶片前，必須優先讓美國企業取得，這項「美國優先」的框架原本試圖吸引川普政府的支持。

若該法案通過，實際上將禁止輝達與超微(AMD)等AI晶片商對中國出售其尖端產品，這也使得這項《GAIN AI法案》成為國會兩黨對川普總統暗示準備對這類出口重新開放態度的反擊。

就遊說白宮角度為輝達勝利

報導指出，就白宮的立場來說，對輝達而言是一場勝利。輝達曾公開遊說反對這項立法，主張沒有任何美國客戶面臨其產品短缺。若《GAIN AI法案》最後未通過，也代表部分美國超大規模業者(包括微軟)將遭遇挫敗。這些業者們普遍支持法案，因為法案除可以維持他們在面對中國競爭者的硬體取得優勢外，也讓他們更容易把先進 AI 晶片運送到如沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等由美國企業擁有的資料中心。

不過報導表示，若《GAIN AI法案》遭到否決，也不代表國會將停止對中國晶片管制的努力。國會中對限制北京的AI發展仍有廣泛跨黨派支持，甚至國會議員們已著手推動另一項立法，準備將現行對中國AI晶片銷售的限制明文化。報導透露，這項尚未曝光的較簡單法案，將要求負責審核受限技術出口的美國商務部，在30個月內一律拒絕所有出口到中國、性能高於目前容許水準的 AI 晶片申請。

目前兩項法案的命運仍未定案。議員仍在考慮是否將《GAIN AI法案》納入正在討論的年度國防法案，同時也在決定何時提出第二項法案，也就是2025年的「安全且可行出口法案」(SAFE Act)。

國會議員還有第二備案考慮提出

報導指出，當前情況顯示，美國國會非常希望在半導體出口管制這個複雜的領域中發揮更大的作用，特別是半導體領域已經成為華府與北京之間科技貿易戰中躍升至核心的國安政策議題。

輝達過去一段時間一直努力不懈地遊說，希望獲得更多進入中國這個全球最大半導體市場的機會，但該公司尚未脫離困境。

目前《GAIN AI法案》提案人，共和黨參議員班克斯(Jim Banks)尚未對此做出回應，白宮主導反對法案的立法事務辦公室也尚未回應。另外，領導「安全且可行出口法案」(SAFE Act)推動的參議員庫恩斯（Chris Coons）幕僚則證實法案討論中，輝達與AMD發言人則同樣未回應。