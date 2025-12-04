黃仁勳遊說成功 美AI晶片禁令恐失效

輝達執行長黃仁勳3日赴華府與川普及國會議員商討晶片出口管制，並坦言即使美方放寬限制，H200是否會被中國接受仍不明朗。他同日在智庫活動中警告，若美國持續限制對華銷售，等同將市場與技術主導權拱手讓予中方，形成擴散全球的「AI版一帶一路」。

黃仁勳受訪時表示，他與川普就出口管制進行討論，但拒絕透露細節。他說美方要求輝達降低晶片性能，中國企業或許因此不會接受，隨後前往負責出口管制事務的參議院銀行委員會閉門會議。川普表示，他已向黃仁勳明確傳達自己對出口管制的想法，但未透露雙方談話內容，只說「他很聰明、他會知道」。

自2022年美國強化對華高階晶片出口限制後，輝達屢次向政府與國會爭取放寬規範，強調限制只會加速中國本土替代產品的發展。上月國會議員曾試圖在《國防授權法》中加入《保障人工智慧獲取與創新法》（GAIN AI Act）條款，要求企業在向中國等禁運國家銷售先進處理器前，須優先滿足美國客戶需求。然而，該條款最終在黃仁勳與川普及議員會面後遭到國會否決，被評為輝達努力遊說的巨大勝利。

在美國針對AI晶片採取更嚴格限制後，輝達為中國量身設計降級版，但北京很快要求國內企業避免採購該產品，轉用國產處理器。輝達事後表示，公司在中國的資料中心晶片市占率已由95％降至幾乎為零。

此外，黃仁勳同日也在智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的活動發出警告，美國若繼續限制晶片對華出口，相當於把市場拱手讓人，中國就會立刻將技術輸出全球，形成「AI版的一帶一路」。

他在活動中也提到，能源需求隨資料中心的增加成倍成長，中國能源儲量又遠高於美國，美國必須「使用所有可用能源」，尤其是核能。