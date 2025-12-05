黃仁勳遊說無效？ 美參院提「安全晶片法」 擬禁輝達H200銷陸

輝達高端晶片銷陸恐受阻。(圖／達志影像Shutterstock)

英國金融時報報導，川普政府高層，將針對開放輝達H200晶片出口大陸進行高層會議。儘管黃仁勳已經努力讓「獲得AI法案」，排除在年度國防預算法案外，但參院跨黨派議員隨即推出「安全晶片法案」，禁止輝達對大陸出售H200和Blackwell晶片。

美國國會參議員提出跨黨派的「2025安全晶片法案」，旨在禁止輝達向中國出售包括H200和Blackwell等先進晶片。此法案要求美國商務部長在至少30個月內，不得核發對包括中國在內敵對國家的先進晶片出口許可。此舉發生在輝達執行長黃仁勳成功遊說國會，將「獲得AI法案」排除在年度國防授權法外之際。同時，美國國會也提出決議，將2025年12月8日定為「黎智英日」，呼籲中共與香港當局立即釋放已被監禁五年的香港民主運動人士黎智英。

英國金融時報報導，川普政府高層將針對開放輝達H200晶片出口大陸進行高層會議。儘管輝達執行長黃仁勳已經努力讓「獲得AI法案」排除在年度國防預算法案外，但參院跨黨派議員隨即推出「安全晶片法案」，禁止輝達對大陸出售H200和Blackwell晶片。

美國參院外委會亞太小組主席瑞基茲表示，這項立法將把川普政府目前關於哪些AI晶片可出售給中共的紅線寫入法律，為期30個月，以維護美國的優勢。美國參院外委會亞太小組首席議員昆斯強調，中國無法取得運算能力正是他們AI如果不是唯一也是主要的弱點，如果不讓他們取得，美國在AI競賽的每一個部份都更有勝算。

2025安全晶片法案要求美國商務部長在至少30個月之內，不得核發對包括中國在內敵對國家先進晶片的出口許可。法案定義的先進晶片，是任何性能高於目前允許出口到敵對國家的晶片，以輝達為例就是比H20更高階的晶片。敵對國家則有北韓、俄羅斯、伊朗及包括港澳在內的中國。

法案出爐的這個時候也傳出，川普為了維持和大陸國家主席習近平在10月達成的關稅停火協議，暫停因為鹽颱風駭客行動制裁中國國安部，也不推出重大的新出口管制措施，甚至考慮開放輝達H200出口到中國。CSIS渥華尼AI中心主任艾倫認為，中國目前不購買這些晶片的立場是一種談判策略，試圖迫使美國出售更好的晶片給他們，把這個限制法制化能清楚表明這種策略不會奏效。

另外，為了表彰已經被監禁五年的香港民主運動人士、蘋果日報創辦人黎智英，美國國會眾院中國委員會主席穆勒納爾和首席議員克利胥納莫提今天提出一項決議，將2025年12月8日黎智英78歲生日這天定為黎智英日。決議案也重申美國國會對黎智英的支持，呼籲中共與香港當局立刻無條件釋放黎智英。

