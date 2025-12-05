黃仁勳遊說無效！美提「安全晶片法案」 輝達最強AI晶片恐無法銷陸

美國參院兩黨議員四日提出一項法案，旨在對現行先進半導體出口管制措施正式立法，規定未來至少卅個月內，行政部門不得放寬對中國大陸、俄羅斯等國的相關限制。此舉可能導致輝達無法出口先進人工智慧（ＡＩ）晶片至中國大陸，超微、Google晶片也將受到規範。

這項被稱為「安全晶片法案」（SAFE Act）的提案，要求美國商務部在未來兩年半內，停止核發先進晶片出口許可。

SAFE法案提出的時機，恰巧發生在輝達執行長黃仁勳與參院銀行委員會共和黨議員閉門會談的一天之後。該委員會負責出口管制政策。黃仁勳在前一天也和美國總統川普私下會面，他表示雙方討論了出口管制議題，但未透露細節。

廣告 廣告

該法案獲得參議院外交委員會跨黨派議員支持。然而，這也對輝達構成新挑戰，該公司一直在遊說川普政府與國會放寬出口限制，以維持其在中國大陸ＡＩ晶片市場的領先地位。此項法案提出前一天，輝達才成功遊說國會暫緩另一項出口管制法案（GAIN AI Act）。

目前，川普政府正評估是否允許輝達對中國大陸銷售Ｈ二○○晶片。如果同意放行，將顯著偏離自二○二二年起實施的對中科技管制方針。據喬治城大學安全與新興技術中心分析，Ｈ二○○的整體運算性能約為當前出口許可上限的近十倍，凸顯此法案涉及的技術與戰略考量。

超微執行長蘇姿丰四日表示，超微旗下部分ＭＩ 三○八晶片已取得出口到中國大陸的許可，而且準備好在出貨時支付給美國政府百分之十五的稅費。

蘇姿丰是在舊金山參加科技刊物WIRED一項活動時，提到超微ＡＩ晶片出售給中國大陸的進度。超微今年稍早估算過，美國政府對ＭＩ 三○八晶片的出口限制，將使公司損失約八億美元。

蘇姿丰在WIRED的活動上也被問到ＡＩ是否是一場泡沫，她回答：「以我的觀點而言，絕對不是。」她表示，ＡＩ產業將需要大量像超微這樣的公司與晶片，對泡沫的擔憂「有些被誇大了」。

她認為，ＡＩ目前仍處於初期階段，而超微必須準備好提供未來所需的晶片，「不論今天的模型多麼強大，下一代一定會更強」。蘇姿丰強調，ＡＩ擁有巨大的潛力，沒有理由不持續推動這項技術走向未來。

【看原文連結】

更多udn報導

安迪食道癌病逝有前兆 3惡習埋下死亡未爆彈

台灣錢淹腳目！「億萬富豪」人數超越日法等國

台人泡麵愛加1物 韓學生吃完驚呼「真的有差」

台灣夜市正消失？網點名3因素：沒存在必要