黃仁勳過年前再來台？蔣萬安：北市府本週召開輝達總部審議會

輝達創辦人兼執行長黃仁勳今（2）日離台，此次訪台行程並未與北市府公開會面。對此，台北市長蔣萬安2日受訪時透露，北市府與輝達（NVIDIA）的合作案進度順利，本週將召開估價審議會，審議通過後隨即進行議價程序，預計農曆年前2月10日至15日間完成簽約。他也期待能再次與黃仁勳見面，甚至計畫帶對方品嚐台北美食。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安表示，雖然黃仁勳此次訪台行程非常緊湊，但雙方團隊始終保持密切聯繫，「我們都非常期待能夠很快再次見面」。他強調，相關合作案的時程進度不會受到黃仁勳個人行程影響，市府會持續依法推進各項程序。

黃仁勳。（圖／中天新聞）

對於可能的會面安排，蔣萬安透露確實有意帶黃仁勳體驗台北美食，但一切仍需配合對方的時間與行程規劃。他也感謝輝達團隊在溝通過程中非常順利，雙方對合作進度都充分掌握。

蔣萬安強調，市府立場是在依法行政、遵循程序的前提下，儘量提供協助讓合作案順利推進。他對這次與國際科技巨頭的合作充滿信心，相信能為台北市帶來正面效益。

