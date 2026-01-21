黃仁勳達沃斯世界經濟論壇演說 稱AI投資仍需「上兆」美元

人工智慧晶片大廠輝達(Nvidia)執行長黃仁勳(Jensen Huang)今天(21日)在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)發表演說表示，用於開發與驅動生成式人工智慧模型(generative AI)的基礎設施，仍需要「上兆」美元資金的投入。

在此次論壇中，對AI熱潮的關注，已被美國總統川普(Donald Trump)希望併吞格陵蘭所引發的跨大西洋對峙所掩蓋。

不過，黃仁勳指出，當前的人工智慧熱潮「已經啟動了人類史上最大規模的基礎建設浪潮」。

他說：「目前我們已投入數千億美元…在能源、雲端運算與電子等領域，但仍有上兆美元的基礎設施需要建設。」

輝達如今已主宰用於訓練與運作大型語言模型(LLM)的處理器市場，這些模型正是OpenAI的ChatGPT或谷歌(Google)的Gemini等聊天機器人背後的核心技術。

AI熱潮推動輝達的市值在去年10月突破5兆美元，不過之後已回跌超過6,000億美元。

包括OpenAI在內的AI開發商，正將所獲得的大量投資資金投入輝達產品。對於部分觀察人士警告，這波投資熱潮愈來愈像泡沫化前夕，黃仁勳今天駁斥這項說法。

他表示：「人工智慧泡沫之所以會形成，是因為投入資金規模龐大；而現在投資金額之所以如此可觀，則是因為我們必須建構支撐人工智慧各層級所需的基礎設施。」他說：「我認為這是一個非常難得的機會。」

黃仁勳也試圖化解外界對人工智慧將摧毀大量就業機會的疑慮。他強調，隨著人工智慧進入職場，反而會創造新的工作型態。

相較之下，微軟(Microsoft)執行長納德拉(Satya Nadella)在前一天的演說則表現得較為審慎，表示必須推動各界廣泛採用人工智慧，才能避免泡沫化。

他說：「若要從定義上避免成為泡沫，關鍵在於帶來的效益必須更平均地擴散。」

不過，納德拉也表示，他有信心，「這是建立在雲端與行動科技軌道上的一項技術，將更快速地擴散」，並為「全球各地帶來經濟成長」。(編輯：楊翎)