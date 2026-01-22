黃仁勳達沃斯再開金口 「6藍領職缺」年薪百萬不是夢





在生成式AI浪潮席捲全球、企業招聘趨於保守之際，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳喊話，下一波「年薪6位數」的高薪工作，未必出現在華爾街或矽谷辦公室，而是來自水電、營造與鋼構等「5大類」傳統技術工種。

根據《彭博》（Bloomberg News）報導，黃仁勳日前在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF），與貝萊德（BlackRock ）執行長芬克（Larry Fin）對談時直言，隨著全球科技巨頭加速興建大型AI資料中心，世界正迎來他口中「人類史上最大規模的基礎建設浪潮」。他說未來晶片工廠、電腦工廠與AI工廠的建設，將創造「大量工作機會」，其中最吃香的，正是水電工、電工、建築工人與鋼鐵工人等實務技術人才。

根據市場預估，到本世紀末，全球為建設AI資料中心的資本支出將高達7兆美元。顧問公司麥肯錫則估算，僅美國一地，2023年至2030年間就需要額外13萬名合格水電工、24萬名建築工人，以及15萬名建築工地主任。更關鍵的是，許多職缺年薪可超過10萬美元，且不一定需要大學學歷。

黃仁勳強調，「每個人都應該能靠自己的技能過上優渥生活，不需要擁有電腦科學博士學位才能做到這一點。」他認為，AI不只創造軟體工程師的機會，更將全面帶動「技職經濟」復興。

不過，這番樂觀預測，也與部分企業領袖的警告形成對比。福特汽車執行長法利（Jim Farley）直言，AI正快速侵蝕白領入門職位，美國科技業自2019年以來，新進人員聘用已下滑五成，他怒批「這真的是我們希望所有孩子最終的歸宿嗎？人工智慧將取代美國近一半的白領工作。」

他質疑，教育體系是否過度將年輕人推向四年制大學，卻忽略高報酬的技術職涯，他警告國內缺乏支持製造業和基礎設施復興所需的藍領勞動力，「如果我們沒有足夠的人手，又如何能把所有這些業務遷回國內呢？」

（封面圖／翻攝《Nvidia》粉專）

