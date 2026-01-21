黃仁勳達沃斯駁AI泡沫說：需為基礎設施再投資數兆美元

（中央社達沃斯21日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，開發和驅動生成式AI模型所需的基礎設施，未來還需要再投入「數兆」美元資金。

法新社報導，黃仁勳在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表談話，儘管在本屆論壇中，外界對於AI的熱情，被美國總統川普意圖併吞格陵蘭（Greenland）所引發的跨大西洋對抗掩蓋。

黃仁勳指出，如今的AI浪潮「已經啟動人類歷史上最大規模基礎建設計畫」。

他說：「我們目前已經投入數千億美元…但在能源、雲端運算和電子等領域，還需要建設數兆美元的基礎設施。」

部分觀察人士警告，AI投資熱潮看似越來越可能泡沫化，恐怕很快破滅。黃仁勳對此不以為然。

他說：「AI泡沫的說法來自於投資金額龐大，而之所以需要大筆投資，是因為我們必須建構支撐AI各層應用所需的基礎設施。」

「我認為，這個機會確實非常難得。」

他同時試圖澄清外界對於AI可能大量取代工作崗位的疑慮，強調AI進入職場反而會創造新型態工作。（編譯：何宏儒）1150121