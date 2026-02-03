黃仁勳遭打臉？女轉行水電2年「1原因」薪水凍漲：心累 眾人揭殘酷真相

財經中心／王文承報導

一名女子無奈表示，自己沒有高學歷、也沒有特殊技能，轉行做水電2年後，薪水仍是日結1600元，沒有年終獎金。（圖／資料照）

許多公司會在農曆春節前發放年終獎金，犒賞員工一年來的辛勞，讓大家能安心回家過好年。不過，一名女子卻無奈表示，自己沒有高學歷、也沒有特殊技能，轉行做水電2年後，薪水仍是日結1600元，沒有年終獎金。尤其今年2月因春節假期多，上班日僅14天，薪水只剩2萬多元，卻仍得準備給爸媽的紅包，讓她忍不住直呼「心真的很累」，貼文曝光後，引發網友熱議。

黃仁勳遭打臉？女做水電2年1原因薪水凍漲



一名女網友在網路論壇《Dcard》發文指出，她大學畢業後曾做過半年行政工作，但月薪僅2萬9000元，經朋友推薦後轉行投入水電行業，至今已2年。然而，她發現水電工作沒有特休、沒有年終獎金，薪水採日薪制，每天1600元，遇到假期多的月份，像2月最多只能領2萬多元，還要包春節紅包給父母，讓她感到相當無奈與疲憊。

廣告 廣告

原PO也提到，外界常說水電師傅做久了薪水會變高，但以自己的狀況來看，因為體力有限、力氣不大，只能負責整理環境、接電線壓端子、遞工具、扶梯子等打雜工作，即使做得再久，也不可能像師傅一樣日薪動輒5千、6千元。

貼文曝光後，引起網友熱議，不少人鼓勵原PO，「女生水電師傅其實不會沒有市場，單身女性遇到一些簡易水電問題，反而會想找女師傅」、「大家願意從水電學徒開始，不就是為了未來發展性？如果無法升為師傅，確實要思考是否繼續做下去」、「這是未來的當紅產業，不會被AI取代」。也有人分享經驗指出，「我有朋友專門接晚上的小工，現在很多上班族下班回家已經7、8點，臨時發現東西壞掉，其實需求很多」。

另外，也有水電前輩建議原PO不妨考慮換公司，「我也是做水電的，跟妳一樣兩年多，其實有很多工作不需要用太多力氣，可能是老闆不願意讓妳接觸較有技術性的項目。現在外面學徒行情大約1600到1800元，這行升得快的另一個方式就是換老闆，多嘗試，遇到願意挖角的，自然會開出比較好的薪水。」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾指出，包括一般工人、電力工人、建築工人、鋼鐵工人與網路技術工等職業，在美國已出現顯著轉變，薪資水準普遍翻倍成長，甚至年薪可望達到六位數美元。（圖／記者鄭孟晃攝影）

事實上，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也曾指出，包括一般工人、電力工人、建築工人、鋼鐵工人與網路技術工等職業，在美國已出現顯著轉變，薪資水準普遍翻倍成長，甚至年薪可望達到六位數美元。

他也多次強調，下一波科技浪潮的核心並非軟體本身，而是支撐AI運作的實體基礎建設，因此培育水電、管線及各類技術工人，將成為各國政府與產業不可忽視的重點。

更多三立新聞網報導

以為玩交友軟體？面試官驚見「05後」求職履歷超崩潰 眾人看內容傻眼

認證才能賣！好市多上架「1款精品級水果」遭掃貨 會員大讚：適合送禮

不是地緣政治！專家揭台積電「1致命傷」成AI最大威脅：輝達都要害怕

輝達被淘汰？分析師點名「這3檔」股票買就抱十年：1優勢成為最終贏家

