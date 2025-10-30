黃仁勳邀三星、現代會長「吃炸雞」 現場湧200人！警出動維安

國際中心／林奇樺報導

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）30日現身首爾江南區三星洞，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣進行三方會晤，地點選在當地知名的「깐부치킨（Kkanbu Chicken）」炸雞店，引發媒體與民眾熱烈關注。

輝達執行長黃仁勳邀請三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣進行三方會晤。（圖／翻攝自YT＠NVIDIA）

由於黃仁勳是為出席亞太經合會（APEC）領袖會議訪韓，此次特地與兩大韓企領袖會面討論AI合作。消息曝光後，根據《韓聯社》報導，下午2點起便有大批記者湧入現場，至傍晚時聚集人潮超過200人，整條一線道幾乎被擠滿。

不少媒體在店外架起攝影機，透過玻璃捕捉三人會面的畫面，現場氣氛如同大型發布會。隨著人潮不斷增加，警方擔心安全疑慮，於晚間6點左右拉起封鎖線維持秩序。

會晤前，原本在店內用餐的顧客對突如其來的採訪人潮感到錯愕，一名20多歲女性顧客驚呼：「從沒看過這麼多記者聚在一間炸雞店，感覺像是在見證歷史性的會面。」

3人在當地吃知名「깐부치킨（Kkanbu Chicken）」炸雞。（圖／翻攝自IG @kkanbu_official）

據了解，三人將在店內的指定座位會談，餐桌上擺放的是約2萬韓元（約新台幣460元）價位的脆皮無骨炸雞與蒜香醬油炸雞，並未點選任何酒類飲品。

