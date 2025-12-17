黃仁勳還沒回要不要來！拚1月和輝達簽約 蔣萬安親曝最新進度

記者陳思妤／台北報導

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安今（17）日前往視察，透露上星期12月10日正式將都市計畫變更進入到公展程序，之前也有寄Email給輝達執行長黃仁勳，邀請對方參與簽約儀式，不過目前黃仁勳還沒有回，會持續保持聯繫，若一切順利，農曆年前就可以舉行簽約儀式。

蔣萬安今天視察北士科T17、T18，受訪時表示，之前有寫Email給黃仁勳說明最新進度，也告訴黃仁勳，1月如果能順利簽約，屆時歡迎一起參與簽約儀式。媒體追問，黃仁勳有回覆了嗎？蔣萬安說，「目前還沒有」，但會持續跟輝達保持溝通跟聯繫。他表示，簽約儀式預計是農曆年前，公展後一個月進入都審會議，一切順利就可以進入到簽約。

針對目前最新進度，蔣萬安進一步說明，上星期12月10日正式將都市計畫變更進入到公展程序，一個月後會由台北市副市長李四川召開都審會議，有李四川坐鎮非常安心，希望一切順利，將透過都市變更縫合將兩塊基地合併。

蔣萬安說，未來輝達海外總部不只是巨大建物，更是為台北市安裝上全球最強的AI心臟。在交通部分，也擬定了短中長期規劃，蔣萬安表示，包括接駁、公車專用道，還有中長期輕軌、捷運十字路廊，都能夠及早因應輝達進駐後帶來的交通衝擊。

