黃仁勳都救不了？夜市光環不再 網嘆消失3主因

夜市是外國旅客和在地人都愛去的景點。（示意圖／翻攝自photoAC）





夜市是外國旅客和在地人都愛去的景點，各式小吃應有盡有，人潮在燈火亮起後逐漸湧入，形成最具台灣味的一道風景。不過，近期有網友發文表示「台灣的夜市文化正在消失」，並指出有3大原因，是造成文化流失的關鍵因素。他也感嘆「即使有黃仁勳等多名人加持，夜市也正在沒落中」。

這名網友在PTT以「大家可能不知道，台灣的夜市正在消失中」為題，並表示「即使有黃仁勳等多名人加持」，也改變不了夜市沒落的現況，更透露就算是知名的士林夜市，也不免受到衝擊，攤位大減一半。他坦言，其實夜市消失的原因，與觀光客消費力下滑，租金、食材成本連年上漲有關。

廣告 廣告

除了上述3種原因外，加上台灣一直以來的缺工問題，以及近期的非洲豬瘟影響，種種困境堆疊在一起，讓不少攤商苦撐許久，仍看不到改善的希望，最終只能無奈選擇收攤，令人不勝唏噓。這名網友也感嘆「隨著時代演進，現在正在慢慢地消失中」。

貼文曝光後，引起不少討論。有網友指出，其實「價格」是造成夜市文化沒落的主要原因，表示「夏天太熱，而且價格跟美食街差不多」、「每個地方的夜市都越來越像，價格也很不夜市了」。但也有網友認為，比起價格，更加無法忍受夜市的環境，表示「衛生問題，又髒又亂」、「熱、擠、貴」。

更多東森新聞報導

一車撞兩車釀一傷 肇事駕駛「遺落車牌」逃逸

台南夜市買蟹肉棒 日人吃一口崩潰喊：請停賣

比台北市貴？！羅東夜市旁 10坪畸零地「開價兩億」

