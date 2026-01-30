黃仁勳釐清40%產能轉移說法！大讚1事：肯定台灣價值

政治中心／張予柔報導



輝達（NVIDIA）執行長、被外界譽為「AI 教父」的黃仁勳昨（29）日展開訪台行程，預計出席今（30）日舉行的輝達台灣公司尾牙。他此行不僅受到產業界高度關注，對於近期外界熱議「美國要求台灣轉移40%半導體產能」的說法，以及台美達成15%對等關稅協議等議題，也親自對外回應並釐清相關疑問。





黃仁勳親自釐清「40%產能轉移」說法！大讚這1事：美國肯定台灣戰略價值

黃仁勳強調半導體不是「被迫轉移」，而是在既有基礎上「新增」產能，並大讚台美15%對等關稅協議更是肯定了台灣對美國的戰略價值。

針對半導體產能是否「被迫轉移」的討論，黃仁勳直言，外界用詞並不精確，強調「轉移不是正確的說法，真正的關鍵字是『新增』」。他表示，台灣與美國之間的合作是在既有基礎上擴大投資與產能布局，讓供應鏈更具韌性。談及台美近期達成的15%對等關稅協議，黃仁勳多次以「Excellent」、「Fantastic」形容成果，直指這項協議不僅是貿易上的進展，更是肯定了台灣對美國的戰略價值。

黃仁勳指出，台美協議不僅凸顯台灣的戰略地位與全球重要性，台積電更是關鍵推手。

黃仁勳指出，台美協議不僅凸顯台灣的戰略地位與全球重要性，台積電更是關鍵推手。（圖／民視新聞資料照）

黃仁勳進一步指出，這項協議充分展現台灣對美國的重要性，也肯定了台灣對全世界的重要性。他認為，台積電在整體談判與產業布局中扮演了極為關鍵的角色，是促成成果的重要推手之一。同時，他也表示，這份協議不只對台灣有利，對美國而言同樣是一大勝利，因為美國能實質受益於台灣及台積電持續在美國的投資，因此認為這真的是一個「非常棒的結果」。

黃仁勳親自釐清「40%產能轉移」說法！大讚這1事：美國肯定台灣戰略價值

在鄭麗君率領的談判團隊的努力下，台美對等關稅降至15%不疊加，台灣更成為全球首個在美國232條款下、半導體獲最優惠關稅待遇的國家。（圖／民視新聞資料照）

對於黃仁勳的說法，民進黨也對外表示，在行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊努力下，台美對等關稅成功降至15%，且不採疊加計算。此外，台灣更成為全球首個在美國232條款下，於半導體及其衍生產品獲得最優惠關稅待遇的國家。民進黨強調，未來將持續以「台灣模式」深化與美國的產業合作，攜手布局全球市場，並呼籲立法院支持相關關稅協議，讓台灣能以更強健的實力與信心站上國際舞台。





