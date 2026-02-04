黃仁勳錯了？中國AI股血流成河 謝金河不解他「這句話」：看起來沒有贏美國AI

​中國AI股大跌，多家公司虧損嚴重，輝達創辦人黃仁勳去年一席中國將贏得AI競賽的言論，引發討論。財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，自從黃仁勳刻意穿唐裝，並且努力說出：中國AI會贏過美國後，輝達的股價似乎卡住了。謝金河也指出，中國AI股暴跌，看起來中國AI沒有贏美國AI。

謝金河表示，黃仁勳結束台灣行，這次照樣有磚窯的兆元宴，也到鄒記，六品小館吃美食，他依然受到民眾的熱烈歡迎。不過，自從黃仁勳刻意穿唐裝，並且努力說出：「中國AI會贏過美國後」，輝達的股價似乎卡住了。

廣告 廣告

謝金河提到，輝達股價最高到212.19美元，市值最高到5.156兆美元，最慘一度到169.55美元，市值一度蒸發一兆美元，現在在180美元左右震盪。這次來台灣之前，黃仁勳也到北京，上海，特別他到陸家嘴菜市場買橘子，仍然非常接地氣，看起來他為了H200賣進中國仍然卯足全力。

不過，謝金河指出，比較意外的是中國GPU第一股寒武紀開盤意外大跌逾10%，盤中最低跌至1063元人民幣，收盤1128元人民幣，仍然下跌9.18%。在A股市場上市的摩爾線程從上市首日941.08跌至536.2人民幣，沐曦股份從895跌到493.81元人民幣。在香港以42.8港元掛牌的壁仞從42.88跌到30.1港元。

謝金河認為，這些有國家補貼當後盾的AI芯片大軍，一開始股價漲勢凌厲，不過除了寒武紀，都是營業額不大，虧損很大的企業，如果拿營收和獲利來比，中國的AI和美國的AI仍有一段很大的差距，很難理解為什麼黃仁勳一直把中國AI戰勝美國AI掛在嘴邊？



更多風傳媒報導

