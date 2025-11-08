黃仁勳鍾愛台南味！快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包
出生於台南的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang），對家鄉味情有獨鍾。過去訪台時曾多次造訪台北的「王記府城肉粽」，除了現場內用，更曾一口氣外帶14份餐點，登上私人專機。這次回到出生地台南快閃5小時，迅速造訪永康的「劉家莊牛肉爐」與中西區的「莉莉水果店」，還帶走台積電準備的伴手禮永康「大灣進福花生糖」與安平「永泰興蜜餞」，用最有效率的方式，一次將台南的經典美味一網打盡。
永康的「劉家莊牛肉爐」，是在地知名老字號溫體牛肉火鍋店。特色在於全程使用當天現宰的國產溫體牛，肉質細嫩、油花分布均勻，入口時能感受到那股剛好的彈性與鮮度。湯底以牛大骨、甘蔗與多種新鮮蔬果慢火熬製，香氣清甜中帶骨香，喝起來厚實又不膩。
店家主打涮涮鍋式的溫體牛肉鍋，薄切牛肉只要輕涮幾秒就能入口即化，湯頭隨著肉香逐漸轉濃，從第一口的清爽到尾韻的鮮甜，層次分明，是在地人心中經典的代表吃法。
除招牌鍋物，還能品嚐到多樣私房牛肉料理，像是炒牛雜、牛腸、牛心等，各自帶出不同部位的風味與口感。店內設有火鍋料與時蔬自助區，沾醬也能依個人口味自由調配。整體環境寬敞明亮、出餐迅速，不論是老饕回訪或遊客嚐鮮，都能感受到這間老字號的熱情與熟練節奏；黃仁勳用餐後也當場大讚：「太好吃了！有夠賀呷！」
用餐結束後，黃仁勳又來到「莉莉水果店」，一見到第二代經營者李文雄，就全程用台語寒暄，充分展現出台南鄉親的親和力，完全沒架子。原本黃仁勳想坐下來好好吃碗冰，但行程緊湊、粉絲又太熱情，最後只好改成外帶。他一口氣點了水果冰、青芒果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰，外加蕃茄切盤、水果切盤和檸檬汁，幾乎把招牌品項全都點了一輪。
李文雄原本堅持要請客，黃仁勳則禮貌婉拒，還回贈一個印有「黃」字的大紅包。熱愛文史的李文雄還創辦「莉莉水果文化館」，近期出版新書《莉莉水果店》，用老照片記錄這座城市的歲月與風華，黃仁勳也在新書上特地簽名留念。
黃仁勳今（8日）結束於新竹縣立體育館舉辦的台積電運動會行程後，隨即前往桃園機場搭乘私人專機離台，並未在北部留下美食足跡，也讓台南成為他此行唯一的美食據點。
更多udn報導
顏正國再見了！告別式曝 鋼鐵爸「情義重天」
室內曬衣哪裡最快乾？專家揭「窗邊不是最佳解」
日籍YTR揭「台觀光客4大NG行為」 空行李箱掃貨超不懂
AI教父也是狗派！黃仁勳超寵愛犬日常曝光
其他人也在看
黃仁勳快閃「莉莉水果店」 二代老闆揭店名源自美國緣分
輝達執行長黃仁勳快閃台灣，7日晚間在台南結束牛肉火鍋晚餐後，與隨行團隊前往老字號冰店「莉莉水果店」外帶蜜豆冰、紅豆牛奶冰、水果冰與芒果青冰與4杯檸檬汁，吸引不少民眾圍觀。黃仁勳還用莉莉二代老闆李文雄繪畫的明信片簽名送給現場圍觀民眾，同時李文雄也拿出今年自己出的書，曝光店面「莉莉」的秘密。自由時報 ・ 1 天前
只吃牛肉爐還不夠！黃仁勳衝「莉莉水果店」買冰 店員驚喜尖叫
黃仁勳晚上造訪莉莉水果店，掀起一陣旋風，在場民眾、客人圍觀，外帶冰品與新鮮水果，準備登機時享用，他也現場簽名，還與第二代老闆李文雄合影留念。許多客人也排隊搶著跟他合影。黃仁勳展現親民作風，親切、熱情與粉絲合照，還主動拿出店內明信片簽名贈送給大家。黃仁勳買...CTWANT ・ 1 天前
ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 明日加碼活動曝 泰國6日免萬元
今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
黃仁勳訪台後光速返美為愛犬 狗狗正面照曝光
輝達執行長黃仁勳今（7）日抵台，先到台南參觀台積電台南廠隨後要往台北移動，透露自己只會在台灣停留1.5天，被問及是否作為台積電8日運動會嘉賓出席，他回說是「秘密」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃仁勳下午抵台南 黃偉哲送在地伴手禮
輝達執行長黃仁勳今（7）日下午訪台，預計將參訪台積電三奈米廠台南廠，台南市長黃偉哲於議會市政總質詢空檔，特別對黃仁勳表達熱烈歡迎，更強調若黃仁勳來台南，一定要逛夜市、品嚐小吃，才能體驗最道地的台灣滋味...華視 ・ 1 天前
日本熊襲人已致13死！ 3大超商啟動防護措施、出沒資訊一鍵查
隨著日本各地持續出現熊出沒的事件，各大便利商店正在制定相關指南並採取應對措施。為了確保員工和顧客的安全，全家便利商店計劃向北海道和東北地區約400家門市，配發驅熊噴霧；此外，門市還將在全國各地透過大型顯示器播放「注意熊出沒」的警告訊息。一旦接到門市附近出現熊...CTWANT ・ 2 小時前
全台僅一雙！魏哲家運動鞋受關注 自曝開賣時間
全台僅一雙！魏哲家運動鞋受關注 自曝開賣時間EBC東森新聞 ・ 18 小時前
台南晶英全新「府城茶樓」登場 推出港式早午茶吃到飽
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】蒸籠熱氣升騰、茶香四溢的港式風味現身府城！台南晶英酒店以南台灣少見的港式自互傳媒 ・ 1 天前
台中IKEA吃爐烤牛「生到嚇到」！情侶控吃完嚴重上吐下瀉…食安處要查了
台中IKEA疑似發生食安疑慮，有民眾指控6日晚上和未婚妻去用餐，點了一份爐烤牛，結果牛肉疑似沒烤熟，他們看到「這麼生有嚇到」，因為不想浪費還是吃光，結果兩人回家後嚴重上吐下瀉。對此，台中食安處表示目前尚未接獲醫院通報，但已啟動查核機制，將前往店家查核製作流程，若有違反食安法規定項目又未改善，最重可罰2億元，後續將持續關注通報情況。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
新幹線有熊！ 小熊闖日本車站車庫躲了約2小時遭捕獲
11月8日下午，一隻滯留在山形縣新庄市JR新庄站內新幹線車庫的熊，已於下午4時左右被誘捕籠捕獲。受此影響，山形新幹線的部分列車區間停駛。太報 ・ 18 小時前
大巨蛋創142億效益 東區分不到1成 北市府遭批預算縮水、行銷失衡
北市去年推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」活動，盼觀賞球賽及演唱會的人潮帶動商圈經濟。台北市議員王欣儀指出，大巨雖創造「逾百億元」效益，但周邊商圈卻分不到1成，市府明年將擴大串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館，但整體經費卻大幅縮水，應投入相對的預算資源，建立具規模格局的城市活動品牌。北市商業處回應， 會擴大特約店家範圍至北市、整合行銷及議題活動策畫，增加民眾前往本約店家及攤商消費誘因的效果。中時新聞網 ・ 19 小時前
孤獨死亮紅燈！全台首次 2年內普查獨老
隨人口老化，孤獨死人數逐年攀升，我國獨居長者人數推估約有五萬人，衛福部認為該數據「嚴重被低估」，已編列六十二億，與內政部...聯合新聞網 ・ 4 小時前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 2 小時前
離譜！寶寶欲接種流感竟打A肝疫苗 金門醫院：徹底檢討
金門1對夫妻在昨（7）日帶著1歲1個月大的小寶寶，前往衛生福利部金門醫院接種流感疫苗及水痘疫苗，返家卻接到院方來電，醫護人員將流感疫苗誤打成A型肝炎疫苗，家屬直批離譜；所幸經過一夜觀察，寶寶沒有出現不良反應。金門醫院坦言過程待檢討，下午會登門向家屬致歉、慰問。自由時報 ・ 18 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前
網球》喬科維奇大逆轉贏得101冠！超越費爸成硬地之王
喬科維奇（Novak Djokovic）戲劇性後來居上，4：6、6：3、7：5大逆轉義大利第2種子穆塞蒂（ Lorenzo Musetti），38歲塞爾維亞頭號種子在雅典男網賽稱王，笑擁職業生涯第101座冠軍。「真是場精彩絕倫的比賽。 3小時的艱苦對抗……對於雙方體能來說都非常煎熬。」這項ATP25自由時報 ・ 3 小時前
國民黨主席鄭麗文追思「叛國共諜」吳石 陸委會重砲譴責！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席追思1950年代叛國共諜吳石的追思活動，引發爭議。對此，大陸委員會（陸委會）晚間發表措辭嚴厲的聲明，表達嚴正立場，強烈譴責鄭麗文此舉不僅嚴重傷害國家尊嚴，更以政治操作方式模糊焦點。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 陸強烈憤慨
突破大陸封鎖，副總統蕭美琴快閃歐洲行，當地時間7日下午赴比利時，出席由「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）借歐洲議會場地舉辦的年度大會並發表演說，蕭美琴在會中強調台海和平對全球穩定與經濟延續至關重要，呼籲國際社會共同表態，反對任何企圖以武力片面改變現狀的行為，以維護穩定的印太地區和更安全的世界。這也是我國副總統首次在歐洲議會場地公開發表演說。中時新聞網 ・ 5 小時前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 3 小時前