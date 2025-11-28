黃仁勳閃電訪台行程滿檔 驚喜現身台灣分公司

台北市 / 綜合報導

黃仁勳快閃來台兩天，在今(28)日下午離開台灣，而他上午除了吃美食祭五臟廟，還到輝達位在內湖的台灣分公司，讓員工都相當驚喜，離台前受訪，談到台積電洩密案，他表示自己不瞭解細節，但對台積電有信心；至於這趟來台，有沒有其他用意，專家分析，除了拜訪張忠謀外，也是想為輝達爭取更多台積電二奈米及三奈米的產能。

黃仁勳驚喜現身輝達，位在內湖的台灣分公司，現場的人面帶笑容看向大老闆，掏出手機拍下他的身影，黃仁勳和一旁的人握握手上車離開，他這回和妻女來台快閃兩天。

昨(27)日落地後吃美食，商圈採購夜市逛街，28日上午行程同樣滿檔，吃美食享受腳底按摩，也到輝達位在內湖的台灣分公司探訪，下午就搭機離開。 離台前被問到台積電羅唯仁案 ， 黃仁勳說他對台積電有信心 。

輝達執行長黃仁勳說：「我不清楚細節，但我可以告訴你的是，台積電能有今天，不是單靠一個人，靠的是企業文化，複雜的技術，包括晶片，電晶體，製程技術，台積電也同時擁有營運，商業規劃的技術，台積電能成為服務全球的大型製造商，都是以技術為基礎，台積電的技術涉及很多層面，所以我很有信心，台積電會繼續蓬勃發展。」

黃仁勳說這趟行程是要「拜訪朋友」，也透露張忠謀「狀態很好」，不過他的動向總受矚目，這回來台背後有沒有其他用意，專家這麼看。

資深產業顧問陳子昂說：「我認為，黃仁勳這次閃電來台灣，最主要原因就是探望張忠謀，還有就是爭取3奈米和2奈米的產能。」不論是單純的「訪友之行」，還是來「爭取產能」，AI教父的一舉一動，絕對都是備受關注。

