黃仁勳開球4次「主隊全落敗」 網笑翻：AI教父也有做不好的事
「AI教父」輝達執行長黃仁勳近日訪問台灣及韓國掀起旋風，7日他替韓職斗山熊隊開球，結果最後球隊1比4輸球，有韓國網友意外發現，黃仁勳近期4次開球中，球隊全數落敗，笑說黃仁勳也有做不好的事，意外掀起討論。
黃仁勳不只影響股票？ 神巧合網嘖嘖稱奇
黃仁勳6月7日特別來到韓國首爾蠶室棒球場，替斗山熊隊開球，球團特別準備93號球衣，象徵輝達創辦的1993年，讓現場嗨翻，不過黃仁勳上丘卻投出一個大暴投，差點打中斗山集團會長朴正原，所幸虛驚一場。
終場斗山熊以1比4敗給培證英雄，黃仁勳無緣成為「勝利妖精」，有韓國網友就發現，黃仁勳開球紀錄似乎不太好，每次開球，主隊都會輸球，笑說「果然沒有辦法什麼事都擅長」。
黃仁勳為何球衣都選背號93？
黃仁勳2024年5月受邀替MLB奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」開球，不過那天運動家以3比6輸給太空人，同年9月他受邀替舊金山巨人隊「台灣之夜」開球，最終巨人隊以7比8敗給響尾蛇。
另外，2024年6月黃仁勳也曾擔任中職味全龍隊開球嘉賓，同樣穿上93號球衣，站上大巨蛋的他還加碼用台語跟大家說自己「壓力大到睡不著」，讓全場哈哈大笑，可惜最後味全龍以3比7不敵中信兄弟。
黃仁勳4場開球主隊全敗 網笑翻：他也有做不好的事
網友發現這神奇巧合後，也留言說「留友看黃仁勳開球戰績全敗」「黃仁勳根本反指標....」「這樣算東方還是西方神祕力量」，更有人開玩笑說，黃仁勳不只能影響股票，連棒球也能影響。
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