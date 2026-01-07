黃仁勳開講／記憶體需求旺盛 黃仁勳：輝達將持續是大買家

黃仁勳表示，記憶體需求旺盛，輝達將持續是最大的買家。（本刊資料照）

輝達執行長黃仁勳表示，輝達已經是全球最大記憶體買家，而且是晶片設計公司，未來會持續採購最先進的記憶體，不會去碰製造。最近記憶體缺貨、需求旺盛，是因為人工智慧（AI）快速發展帶來的產業結構大調整，這是最主要的關鍵。

黃仁勳指出，輝達作為全球最大記憶體買家之一，直接與主要供應商合作，不只加速高階記憶體（如HBM4）的開發，也間接推動半導體產業擴產與技術升級。黃仁勳說，AI模型規模每年約以十倍速度增長，升成的token（詞元）數量每年也增加約五倍，這意味運算需求與資料呈現指數型上升，輝達投入大量資源建構AI工廠，包括最新的GPU、CPU、網路與儲存系統。

黃仁勳表示，AI基礎設施不再只是單純的資料中心，而是一種全新的運算與儲存平台，對記憶體產業提出前所未有的需求與挑戰。HBM4作為高頻寬記憶體，短期內幾乎只有輝達使用，目的是使新型資料中心部署中享有主要、甚至唯一的使用者優勢。除了HBM4以外，供應商已經開始擴產以滿足需求，包括GDDR、LPDDR5以及用於上下文記憶的專用工作記憶體。這種長期直接採購模式，不僅確保輝達的運算堆疊穩定，也讓整個記憶體產業有明確的擴張方向與技術標準。

