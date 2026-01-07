黃仁勳開講／輝達台灣總部簽約典禮 黃仁勳證實將出席

黃仁勳表示，若受到邀請將出席輝達台灣總部簽約典禮。（本刊資料照）

輝達執行長黃仁勳證實若收到台北市長蔣萬安邀請，將出席輝達總部進駐北士科簽約記者會，台北市長蔣萬安也表示，黃仁勳預計月底來台，將再次邀請他參加簽約儀式。

輝達執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）全球記者會後證實，若收到台北市長蔣萬安邀請出席輝達總部進駐北士科簽約記者會，應會出席，也就是說，過年前黃仁勳回台參加尾牙的時候，將會與台北市長蔣萬安同框，屆時黃仁勳會不會在記者會上透露輝達在台灣的未來發展計畫，備受矚目。

黃仁勳表示，將會在很快地間內再度來台，參加輝達台灣員工在本月三十日舉行的尾牙，並在隔天邀請台灣供應鏈老闆們齊聚一堂進行晚宴。由於輝達台灣總部在北士科的都市計畫變更案，預計在一月底召開計畫審議會，完成基地整合後，最快將在農曆年前簽約，黃仁勳表示，若收到邀請，應會出席雙方的簽約記者會。

蔣萬安今天也表示，黃仁勳預計月底來台，將再次邀請參加簽約儀式。蔣萬安透露，去年11月他就有寫信邀請黃仁勳來參加簽約儀式，後來他和輝達全球不動產副總裁艾克曼會面時，也再次邀請黃仁勳來台，照慣例黃仁勳在農曆年前來台灣參加輝達尾牙，現在已經大致確定一月底會來台，一旦確定時間，他將再次邀訪黃仁勳參加簽約儀式，並實際到基地周邊走走看看，在到一旁土地公廟拜拜祈福。

