黃仁勳開金口也沒用 「記憶卡哇」全倒！記憶體四雄還有戲嗎？

輝達執行長黃仁勳。

輝達執行長黃仁勳日前在台受訪時表示，要讓最新一代的AI發揮全力，就需要記憶體的幫助，無論是三星、SK海力士、美光都是輝達的重要夥伴，不過今日台股大盤重挫600點，網友稱「記憶卡哇」的記憶體族群卻慘跌，一度亮六顆「綠燈」，慘遭賣到跌停。

記憶體缺貨漲價潮依舊，不過資金對於已經大漲許久的記憶體概念股開始動搖，近期觀察到高點震盪，今日台股大跌600點，記憶體更是迎來資金出走潮，早盤一度有六檔股票量綠燈跌停，記憶體四雄群聯（8299）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）同樣綠油油。

不過輝達執行長黃仁勳本次在台受訪時依然重申記憶體的重要性，他表示，輝達重新定義了運算，從通用運算世界跨入AI運算世界，但最新一代的 AI 需要同時具備幾項條件，包含非常快速的處理能力，讓AI模型能迅速反應與思考，第二，AI 只有在具備「上下文感知（context awareness）」時才有用，它必須理解環境，這正是記憶體的重要性。

同時，AI還需要具備長期記憶與短期記憶。就像人類一樣，我們有長期記憶，也有短期工作記憶。因此，為了讓AI發揮效用，所需的記憶體容量正在大幅增加。黃仁勳認為，記憶體對AI的未來至關重要。



