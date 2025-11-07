黃仁勳降落台灣！談輝達總部土地議題：讓我們在台北蓋一座漂亮建築

AI教父輝達執行長黃仁勳7日下午再度飛抵台灣，私人飛機降落台南機場，受到大批粉絲包圍要簽名。讀者提供



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（11/7）日下午再度現身台灣，搭乘私人專機直飛台南，為台積電台南廠打氣。他受訪時談及輝達台灣總部設址進度，透露「很多人希望輝達總部落腳台北」，目前在台北的辦公空間已不敷使用，「我們需要更大的辦公室，希望土地議題能解決，讓我們能在台北蓋一座漂亮的建築。」

針對輝達台灣總部選址歷經重重波折的議題，黃仁勳受訪時坦言，他不確定細節進度，但不會對選在台北感到驚訝。他指出，輝達在台北已擁有龐大團隊，辦公室明顯空間不足，因此希望土地問題能盡快拍板，「一旦條件確定，我們會在台北蓋一棟漂亮的大樓。」

外界關注他是否將與台北市長蔣萬安會面，黃仁勳則表示「這次沒有安排」。

黃仁勳此次行程相當緊湊，此行主要是探訪台積電南科廠，僅能停留台南大約5小時，就要北上準備出席明天的台積電運動會，「我回來是為了鼓勵台積電的朋友們，加油、加油！」活動結束就要啟程回美國，「這原本是個秘密，但我想現在大家都知道了。」

由於黃仁勳的專機降落台南，市長黃偉哲稍早喊話邀請他這次到台南夜市走走，他說「我已經旅遊三週了，該回家了，我想念我的小狗。」希望下次來台有機會，很快就能再回來。

