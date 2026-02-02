黃仁勳離台前爆料「很快見市長」！輝達北士科總部簽約進度曝光

輝達執行長黃仁勳結束四天訪台行程，業界高度關注輝達北士科新總部用地簽約進度。昨晚在台北知名私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層時受訪表示，這趟台灣行不會與台北市長蔣萬安會面，但賣關子說：「我很快就會見到市長了。」

當媒體詢問是否可能在農曆年前再度來台簽約，黃仁勳幽默反問：「我下周還受歡迎嗎？」引發現場一陣笑聲。他強調自己相當有意願回來完成簽約，並以「我以為已經完成了」、「簽約是很簡單的」輕鬆回應。

台北市副市長李四川昨天表示，原本期待黃仁勳可與蔣萬安一起到北士科T17、T18基地視察，但截至昨晚並未接到輝達通知。

廣告 廣告

他強調，黃仁勳未與市長碰面不影響簽約進度，北市府仍會與輝達子公司在農曆年前完成簽約，一切按照既定時程前進。

輝達去年五月宣布台灣總部將落腳北士科，隨後確定要的就是T17、T18基地。該案一度因涉及北市府、輝達、新壽三方而卡關，最終新壽與北市府達成共識，讓用地爭議圓滿落幕，使輝達得以順利進駐。

黃仁勳預告，雖然新總部實際興建仍需數年時間，但希望所有行政程序完備後能盡快動工，將比目前圖面更美麗、更宏偉的漂亮建築帶到台北街頭，並強調這將是一座超越大眾想像的台北新地標。

昨晚餐敘包括台積電董事長魏哲家、共同營運長侯永清、秦永沛、米玉傑、財務長黃仁昭及研發副總葉主輝都受邀出席。

魏哲家在餐敘後受訪時表示，台積電正在增加產能中，預期二零二六年表現會更好，堅定表示希望能儘量滿足輝達等客戶需求。黃仁勳同時澄清與OpenAI合作傳聞，罕見嚴肅表示：「我們從來沒有說過要在單一輪就投資一千億，從來都沒有所謂的承諾存在。」

他說明OpenAI邀請輝達投資最多一千億，輝達會一步一步來投資。黃仁勳元月三十一日才辦完宴請供應鏈的「兆元宴」，連續兩晚與台積電高層餐敘展現緊密合作關係。

更多品觀點報導

台積電衝破1800元創新高 黃世聰:今年上半年有望挑戰2000元

回應藍白合作質疑 陳智菡：政策討論本就應該開放理性

