黃仁勳預告出席六月台北國際電腦展 發表主題演講

黃仁勳預告將出席六月國際電腦展，並發表主題演講。

輝達執行長黃仁勳表示，將會出席六月的台北國際電腦展，並發表主題演講，因為輝達今年準備很多重要發布，今年是超級忙碌的一年。

輝達執行長黃仁勳今天離開台灣，對於輝達台灣總部與台北市政府一起簽約的時程，黃仁勳並未明確表態，不過，他預告一定會出席六月的台北國際電腦展，並表示今年是超級忙碌的一年。黃仁勳表示，很快就會再回到台灣，這次來台主要目的就是過農曆年，向台灣夥伴致意並親自表達感謝。

黃仁勳表示，他今年會參加六月的台北國際電腦展，因為輝達今年準備了很多重要發布，而且會由他親自進行主題演講；台灣供應鏈夥伴去年交出創紀錄的成績單，今年這些夥伴同樣會有非常出色的一年，因此希望親自謝謝大家去年的努力，並希望一起位更大的成長做準備。

至於AI晶片競爭的問題，黃仁勳認為，AI市場很大，對手只會更多，競爭環境也會越來越艱難，但是產業淘汰很快，有些公司已經退出市場，有些則是被併購，不過，由於市場規模非常大，競爭會長期存在，輝達布局橫跨雲端、企業地端資料中心，以及機器人與車用領域，必須持續加速奔跑，才能維持領先。

