黃仁勳預告「若受邀應會出席北士科總部簽約」！傳月底再現兆元宴

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本週在美國消費性電子展（CES）舉行全球媒體見面會後表示，自己很快就會再造訪台灣；針對來台時程，他說，「我想應該很快吧，畢竟也快要過農曆新年了。」對於是否出席「輝達總部進駐北士科」簽約儀式，黃仁勳也表示，若收到台北市政府邀請，應該會出席。

針對輝達台灣總部落腳北士科相關進度，目前仍在推進中。另傳出北市府預計1月召開都市計畫審議會，在完成基地整合後，最快可於農曆年前完成簽約。

台北市長蔣萬安則說，去年11月就曾寫信邀請黃仁勳，其後也在與輝達副總見面時當面拋出邀請，希望黃仁勳來台參與活動，並實際到T17、T18周邊走走看看、了解環境。

除了傳出黃仁勳本月29日至31日將再度來台，期間可能出席「輝達總部進駐北士科」簽約儀式外，1月30日也將與輝達台灣員工吃尾牙；隔天預計在老地方台菜餐廳宴請台灣供應鏈人士，重現「兆元宴」。

黃仁勳訪台行程曝光。圖／台視新聞

外界認為，黃仁勳表態若受邀將出席簽約儀式，也象徵輝達對台灣產業鏈的高度重視；至於正式簽約日期，北市府表示仍在等黃仁勳決定，後續進度也備受外界關注。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

