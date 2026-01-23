黃仁勳預言未來1職業「大爆發」年薪破300萬

人工智能正掀起全球勞動市場的革命性轉變。輝達執行長黃仁勳在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，提出令人震撼的觀點：AI蓬勃發展將為藍領工人帶來前所未有的機遇。

黃仁勳表示，建造晶片工廠、電腦工廠或AI工廠的工人可獲得六位數美元薪水。根據美國勞動局統計，目前建築工人年薪約5.8萬美元，若以10萬美元計算，等於薪資幾乎翻倍。他強調：「這是人類歷史上規模最大的基礎設施建設，每個人都應該能過上優厚的生活，你毋須持有電腦科學博士學位也能做到。」

針對AI泡沫疑慮，黃仁勳指出判斷標準在於GPU供應緊張程度。目前輝達GPU在雲端極度難以租賃，連兩代舊GPU現貨租賃都在加價，證明需求真實存在。他將AI拆解為五層蛋糕模型，應用層位於頂層，其次是AI模型、雲端服務、晶片，能源位於底層。

關於白領飯碗問題，黃仁勳以醫療為例說明，AI系統擅長影像分析但仍需人類審核診症，科技提高放射科醫生工作效率，讓他們騰出更多時間與病患交流，最終反而增加醫生需求。

黃仁勳同時罕見透露童年經歷。1973年，9歲的他被送往美國肯塔基州求學，成為小鎮罕見的華人臉孔。每天上學必須經過簡陋吊橋，木板有缺口，對岸還有孩子等著霸凌他。除了遭受歧視，他還被指派每天清洗全校廁所。

母親的教育方式深深影響了他。國中畢業、不精通英文的母親買了韋氏字典，每天隨機挑選10個單字要他背誦。黃仁勳說：「母親的教學方式讓我見證難以置信的意志力，即使她對英文一無所知，也不會阻止她教孩子的努力。」

這些早期磨難造就了黃仁勳忍受痛苦的能力，在帶領輝達多次面臨破產危機時發揮關鍵作用。他也提到張忠謀是「大器晚成」的最佳定義，56歲創辦台積電，80多歲頭腦依然鋒利。

展望2025年，黃仁勳認為AI有三大突破：模型進化為代理型AI、開放推理模型出現如DeepSeek，以及物理智能巨大進展。他強調AI是歷史上最容易使用的軟體，全球接近10億用戶，極有可能縮小全球技術鴻溝。

