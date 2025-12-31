黃仁勳領銜 2026 CES將變AI秀場 從智慧眼鏡到機器人 科技巨頭全力背書

洛杉磯時報報導，2026年1月6日至9日在拉斯維加斯舉行的年度美國「消費性電子」（Consumer Electronics Show，CES）上，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳，可望成為會展上最具魅力的AI推廣者。

消費性電子展上，預料輝達、超微（Advanced Micro Devices ）、三星（Samsung）與聯想（Lenovo）在內的科技巨頭，將全力替人工智慧（AI）背書。從智慧型眼鏡到擬人化機器人，目標群體包括投資者、企業客戶，並測試消費者是否願意接受那些「AI不僅加分，而是核心」的裝置。

今年會展上將充斥AI驅動的硬體產品，包括Meta Platforms帶起風潮的智慧型眼鏡，及Snap與蘋果（Apple）等公司在2026年底前推出的同類產品。雖然這兩家公司會在CES上亮相，但該領域產品多來自規模相對較小品牌，如Xreal、Vuzix、Halliday Global、Rokid和Even Realities等。

Meta預料不會於展上發表新硬體，因該公司近期才推出首款內建螢幕智慧眼鏡，然而這家社群巨頭可能會展示部分全新或升級後的軟體功能。Snap預料也不會選在CES公布其即將推出的Specs智慧眼鏡售價與上市時間，不過會讓Specs亮相，與會者可實際體驗。

部分產品也將以戒指或其他全新形式呈現，顯示不論是新創公司或科技巨頭，依然對以AI為核心的硬體充滿信心，使用者可在不用手機的情況下，直接與智慧助理互動。

不少公司也將展示AI驅動的人形機器人，測試消費者接受度。為此主辦CES的消費性科技協會（Consumer Technology Assn., CTA）特別在會場中規畫一整個展廳，專門展示這些機器人。儘管部分機器人主打家用市場，但多數仍以製造、物流與餐飲服務等商業用途為主。另外，包括Tombot推出的Jennie陪伴型機器狗，也可望出現於展場上，該新創公司專注替高齡族群與失智患者開發相關產品。

依照往年經驗，這些擬人化機器人在受控的展示環境中能做到的事，與製造商宣稱未來將具備的能力間可能存在相當落差。儘管如此，今年不少人形機器人開發業者，仍從單一任務展示，轉向更複雜與多方操作，如分類與折疊衣物等。但電池續航、行動能力、成本與安全等問題仍待克服，量產與商業化的可行性仍待努力。

電視也是CES核心焦點之一。三星、LG及迅速崛起的中國品牌TCL與海信（Hisense），都將展示新年度最亮、最大尺寸電視。過去是CES展場主角的索尼（Sony），近年已將電視產品發表時間移至春季，已至縮小會展攤位規模。在2026年，高階電視在亮度與解析度已足以滿足多數消費者需求，製造商預料將把重點放在更寬廣的色彩呈現，與更生動、寫實等其他技術。

CES通常不是各家公司發表新款智慧型手機場合，但今年摩托羅拉（Motorola）可能例外。其母公司聯想將首度在會展晚間主題演講中亮相，摩托羅拉也向媒體強烈「暗示」將推出書本式摺疊手機。

與此同時，穿戴式裝置功能也將持續超越基本的健身追蹤，與醫療級設備界線日益模糊。會展上將出現包括智慧夜間護齒器等產品，不僅能防止磨牙，還聲稱可監測睡眠呼吸中止症、心律、呼吸與睡眠周期等。穿戴式裝置預期將更著重女性健康、持續血糖監測、進階心血管追蹤及慢性疾病管理等。

