黃仁勳今重點行程！首次參與台積電運動會 現場維安大升級
AI教父來了！輝達執行長黃仁勳昨日風塵僕僕來台，首站到達台積電南科3奈米廠參觀，晚上與台積電董事長魏哲家及高層大啖永康牛肉爐。今日（11/8）行程唯一重點就是台積電運動會，約8:15左右，黃仁勳身穿台積電紅色POLO衫進入運動會會場，與魏哲家和所有高層、員工穿的完全一樣。不過，值得注意的是，直到運動會開場時，都沒有看到創辦人張忠謀與夫人張淑芬的身影。
台積電今年為了超級貴賓黃仁勳，運動會會場維安升級。原本媒體在報到後，即可從正門進入，等待魏哲家及高層入場。但是，今年正門入口管制，媒體被封鎖線重重隔開，無法接近主舞台，當然也無法近距離採訪黃仁勳。
除了台灣員工之外，還有來自上海、南京、日本、北美及歐洲等地的台積海外廠員工及受訓同仁、海外業務代表皆參與今年的運動會。
運動會活動設計上積極響應永續理念，包括田徑賽（1200公尺）鳴槍儀式以「強棒出擊，啟動」來象徵邁向永續成功之路，會場佈置物採可回收材質設計，共同朝向循環再利用目標；交通接駁採用電動巴士為主軸以降低碳排放，並鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘車輛，提倡綠色交通理念。
今年台積電運動會之園遊會共計約140個攤位，其中 ESG 攤商（在地商家、社企流、農夫市集）之攤位約32家。此外，邀請台積電文教基金會「台積電青年築夢計畫」獲獎團隊「袋代」，透過將舊布料、邊角廢料、皮革，再造成環保提袋、包包等物品，使其重獲新生，為地球永續貢獻一份心力。
台積運動會持續結合「減塑行動」、全面不提供塑膠吸管改以環保可分解材質吸管、免費提供循環餐具租借服務、使用活動專屬 APP、採電子支付鼓勵無紙化綠色消費，以行動支持環境永續，傳達台積電在追求企業成長的同時，亦注重環境永續及社會影響力。
此外更規劃趣味 ESG 互動活動以推廣永續教育及多元文化親子體驗。 開幕活動首次邀請兩大國慶表演團體「台灣特技團及 We.R 特技跆拳表演團」，由台灣傳統特技結合韓國傳統武術跆拳道，使用畫面堆疊的方式，先輪流展現各國風采，最終融合兩國傳統武術，帶來不同國家武術的視覺饗宴。
開幕活動精彩表演則由台灣超人氣兒童舞蹈團體「蘋果家族」擔網演出，並與台積電熱舞社的同仁攜手，帶來充滿活力的舞蹈表演！此外，今年首次推出「安安寶寶愛運動 Line 貼圖」由台積電同仁設計，即日起至2025/11/28開放免費下載。
