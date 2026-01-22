黃仁勳首談「霸凌過往」！讚「他」為大器晚成典範

國際中心／李筱舲報導



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日罕見分享內心世界。他受訪時透露，9歲赴美留學時曾受霸凌考驗，並感念母親當年如何以驚人意志力「教」他英文，不僅為他奠定語言基礎，更淬鍊出他面對逆境的韌性。黃仁勳強調，成功並非一蹴可幾，他以台積電創辦人張忠謀為例，指出「大器晚成」是經歲月沉澱後的層次與智慧；他直言，韌性無法透過閱讀習得，唯有親身承受痛苦才能真正獲得。





黃仁勳首曝「9歲遭霸凌過往」！跨越「殘破吊橋」他悟到：痛苦才能煉出韌性

黃仁勳提到自己在求學時期，曾受霸凌考驗。（圖／翻攝Youtube頻道《NVIDIA》）

跨越霸凌吊橋！感念母親的「意志教育」

據中央社報導，黃仁勳上週接受全球半導體聯盟（GSA）執行長薛裘蒂（Jodi Shelton）訪問，談到了自己的童年以及與父母的關係。回憶起童年，黃仁勳形容9歲時每天上學都像是一場考驗，身為小鎮少數的華人，上學時他必須跨越殘破的木橋，而鎮上的孩子就在對岸等著他，過了橋，真正的麻煩才要開始。然而，這段艱難歲月也伴隨著母親的堅韌。當時僅國中畢業且不懂英文的母親，靠著一本韋氏字典及自製道具，日復一日教導他背誦單字。黃仁勳表示，母親對英文一無所知卻仍努力教導他的「驚人意志力」，以及總誇獎他「聰明」的正向期許，成為他日後建立AI帝國時，勇於挑戰合理期望、不斷達標的核心動力。

黃仁勳以張忠謀為「大器晚成」典範，鼓勵年輕人無須因時間而產生職涯焦慮。（圖／翻攝Youtube頻道《NVIDIA》）

無須畏懼時間！ 讚張忠謀是「大器晚成」典範



針對時下年輕人的職涯焦慮，黃仁勳則特別以好友張忠謀為例子，他表示，張忠謀到56歲才創辦台積電，一路工作到80多歲仍精準敏銳，是「大器晚成」的最佳典範，並認為「這不是壞事」。黃仁勳指出，雖然年輕時思考較快、專注力強，但更有智慧與策略性的思考需要透過歲月磨練後才會顯現。他強調，韌性與面對痛苦的能力是親身承受後的產物，鼓勵大眾無須畏懼時間，因為智慧的累積需要年紀沉澱，這正是「大器晚成」最迷人之處。

原文出處：黃仁勳首談「9歲遭霸凌過往」！母親「驚人意志」靠韋氏字典教出AI教父

