黃仁勳驚喜快閃台北街頭買蜜餞！是否有與北市府會面 蔣萬安回應了

輝達海外總部北士科T17、T18用地剛敲定，執行長黃仁勳今（27）日快閃現身台北，多位民眾目擊到造訪愛店花娘小館用餐、到四平商圈買蜜餞，引起熱潮。而台北市長蔣萬安被問到，是否有與黃仁勳安排見面，他對此回應，黃仁勳此行應是私人行程，但市府一直有與輝達保持聯繫，他們前2天才通過email互相聯絡。

黃仁勳快閃台北，目前尚未得知此趟台灣行的確切行程與目的，外界推測，黃仁勳可能是為了拜訪台積電創辦人張忠謀的家來台。

廣告 廣告

而蔣萬安在受訪時對此表示，有看到黃仁勳來台的新聞，看起來此趟是他的私人行程，不過市府與輝達一直保持順暢的溝通管道，他前2天才與黃仁勳通過電子郵件。

蔣萬安指出，針對輝達北士科地上權的投資計畫書送審進度，日前輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）表示會盡快送件，但文件目前還沒有送來給北市府，對方應該確實還需要一些時間準備。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

