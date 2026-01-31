黃仁勳驚喜現身中山街頭！只為買「這1物」

生活中心／張予柔報導



輝達（NVIDIA）執行長、被外界譽為「AI 教父」的黃仁勳訪台行程邁入第三天，今（31）日下午再度走入台北街頭，再度現身台北市中山區的老字號蜜餞行，親民作風再度引發關注。黃仁勳一現身便吸引大批民眾駐足圍觀，不少人拿起手機拍照、錄影，現場氣氛熱絡，彷彿街頭明星見面會。





兆元宴前現身中山區買「這1物」！黃仁勳化身「一日銷售員」畫面曝光

黃仁勳身穿黑色外套現身蜜餞行，一邊與店家聊天、一邊向鏡頭揮手致意，吸引大批民眾駐足圍觀。（圖／翻攝自 Threads）

從現場畫面可見，黃仁勳身穿黑色外套，神情輕鬆自然，一邊拿著蜜餞、一邊與店家閒聊，面對鏡頭毫不閃避，還不時隔著透明擋板揮手，親和力十足。即便被團團包圍，他仍耐心與民眾互動，讓不少在場民眾紛紛表示「真的很親切」、「完全沒有架子」。短短停留時間，蜜餞行門口已擠滿圍觀人潮，連路過的行人也忍不住加入拍照行列。

黃仁勳再訪蜜餞行，出席「兆元宴」前還化身一日銷售員，親手分送芒果乾給小朋友，非常親民。（圖／翻攝自 Threads）

值得一提的是，這並非黃仁勳首次造訪這家傳統蜜餞行。傍晚準備出席外界俗稱的「兆元宴」前，他再度回訪，還特別將手中的芒果乾分送給現場小朋友，過程中，黃仁勳甚至化身「一日銷售員」，主動向民眾推薦蜜餞，語氣自然又帶點幽默，讓不少網友笑稱「比老闆還會賣」。





