黃仁勳驚喜現身台積電運動會 魏哲家宣布員工加碼2.5萬元獎勵
晶圓代工龍頭台積電8日在新竹舉行運動會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳特別到場感謝台積電同仁的辛勤工作，希望一家人一起成長，而董事長魏哲家則在致詞時宣布加碼。
魏哲家致詞前聽到員工歡呼尖叫，幽默地說「我知道你們想聽什麼（意指加碼獎金）」，並透露此次運動會有點遺憾，因為創辦人張忠謀因為身體不適未能到場，並請員工高喊「董事長我愛你，Sophie我愛妳（指張忠謀、張淑芬）」，接著邀請黃仁勳上台。
黃仁勳上台隨即喊出「台積電我的好朋友，誰愛台積，我愛台積」，黃仁勳坦言，CC（魏哲家）要我講國語，但我不太會講，只能一句一句慢慢講，並提到，輝達與台積電合作開始到現在已經30年了，我也是你們的家人，沒有台積電就沒有輝達，台積電真的是最棒的，尚讚。
黃仁勳指出，30年前輝達、台積電都是小公司，沒有現在這麼強大，我有很多話想講，但我的國語真的很差，我下次一定會改進，今天真的很高興可以來到台積電運動會，台積電真的是讓人驚嘆的公司，強調現在2間公司都這麼大，大家都很忙，希望台積電繼續加油。
魏哲家指出，台積電今年的營收、獲利都創下歷史下新高，是大家努力的結果，並宣布去年為了感謝大家的努力給出小禮物，今年比去年多了5千元，共2.5萬元，但不僅限台灣廠區，而是全球廠區的員工都有加碼，隨即現場爆出歡呼。
