黃仁勳鬆口 近期返台簽約星艦3.0

輝達執行長黃仁勳（左）1日晚間在鄒記食舖與台積電高層餐敘。圖為黃仁勳與台積電董事長魏哲家（左二）。 （鄧博仁攝）

輝達執行長黃仁勳來台4天將於今（2）日離台，昨晚他被捕捉到前往鄒記食舖與台積電總裁魏哲家等高層餐敘，會後就北士科總部「星艦3.0」推動進度受訪，黃仁勳表示，很快會回來與台北市長蔣萬安會晤，並於近期簽約。

台北市副市長李四川表示，輝達總部T17、18基地權利金將於本周由北市府審議，預估金額應會落在當初推測的120億元左右，但仍須視最終審議結果，並會在10至13日之間完成簽約。

黃仁勳今離台，外界關注此次台灣行是否會與蔣萬安會面、甚至簽約；蔣曾透露希望有機會邀黃到北士科T17、18基地走走，順便到附近的土地公廟「軟橋福裕宮」拜拜祈求開工順利。福裕宮主委何許碧雲昨說，市府曾在1月14、15日到廟裡確認場地，上周邀請士林夜市小吃攤屆時直接到廟裡，讓黃仁勳場勘完基地後能品嘗美食。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山證實有收到消息，準備了溏心蛋、蚵仔煎等6間士林夜市小吃攤共300份小吃，打算屆時與黃仁勳、市府、媒體朋友分享，但1月25日接到通知行程取消，預期黃今天離台前應該不會再到軟橋福裕宮，覺得很可惜。

據了解，市府提出會勘基地後，到土地公廟參拜、吃小吃，或到士林夜市品嘗美食等2方案要款待黃仁勳，但黃行程滿難以排入，黃也較不傾向過於制式的簽約儀式，市府尊重輝達安排，直到黃離台前仍持續保持聯繫。

黃仁勳昨受訪時指出，對北士科總部的規畫相當興奮，比預期更壯觀，會是台北的指標性建築。晚餐後，他也證實，會在近期回台與北市府簽約。

在晚餐後，黃仁勳擔心在外等候的媒體、民眾肚子會餓，趕緊在現場發送車輪餅，並為粉絲簽名，從棒球、《輝達之道》到紅包袋都來者不拒，神情輕鬆又愉悅。

後來更拉著魏哲家一起受訪，強調2家公司在去年都度過非常美好的1年，並特別感謝台積電團隊的努力，表示若沒有台積電，輝達今日的成就都不可能實現，並強調今年會是更棒的1年。魏哲家則回應，會盡力而為，一步一腳印地滿足需求。

就可能投資OpenAI千億美元，黃仁勳澄清，從未提到會在第一輪內投資1千億美元，應是他們邀請投資，但會審慎考慮，目前已投資很多公司，且正準備投資Anthropic，當然也會投資OpenAI。