黃仁勳魅力席捲全韓！ 炸雞店推「總裁同款套餐」、坐過那桌限時1小時

據南韓媒體近日報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日訪韓，與南韓企業界總裁，在首爾的炸雞店吃韓式炸雞，該店家人氣大漲，推出「總裁同款套餐」，讓顧客品嚐黃仁勳點過的品項，另外，還規定黃仁勳坐過的那桌，用餐時間為1小時，讓更多顧客都有機會體驗。

據《韓國經濟》與《朝鮮日報》報導，今年10月30日，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣，一同在首爾的炸雞店「Kkanbu Chicken」（깐부치킨）聚餐，吃韓式炸雞、暢飲啤酒。

這場「世紀雞啤會」掀起巨大宣傳效果，Kkanbu Chicken趁此機會，將三位企業總裁點的品項，作為新菜單推出，命名為「AI Kkanbu」，定價2萬3千韓元（約490元台幣），內容包括：香脆雞翅、去骨炸雞以及起司條，這正是黃仁勳等人當天享用的餐點。

黃仁勳品嚐過的餐點，被店家組合為新套餐。翻攝Kkanbu Chicken官網

店家表示：「總裁們的雞啤聚會結束後，許多加盟店主都反映，希望讓顧客們感受這場聚會的氛圍，因此決定推出該套餐。」

店家說明：「這些並不是新品項，只是將3位會長吃過的餐點組合起來。」

除了推出新套餐，黃仁勳造訪這家門市後，店家營業額直接翻倍，許多顧客都指定在「黃仁勳坐過的那桌」用餐，店主也發出公告：「為了讓更多人有機會體驗『黃仁勳桌』，這一桌的用餐時間，限時1小時。」

