黃仁勳點名「這3種人」恐先被AI淘汰：沒想法就沒飯碗

輝達執行長黃仁勳。（圖／美聯社）





全球人工智慧（AI）浪潮加速推進，各界對「AI取代人類」的焦慮感與日俱增。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接受CNN節目《Fareed Zakaria GPS》專訪，針對技術革命下的勞動力轉型拋出觀點。

他直言，AI時代恐引爆一場「創意荒」，並警告若世界無法持續產出新點子，AI帶來的生產力提升將直接轉化為失業潮。他更進一步點出，有三種特質的人在未來最危險，即便擁有專業技術也未必能保住飯碗。

生產力恐變失業潮 創意才是保命符

黃仁勳在專訪中指出，生產力的提升雖然是技術進步的象徵，但這是一把雙面刃。他強調：「如果這個世界耗盡了新點子，那麼生產力的提升就會直接轉化為職位流失。」

廣告 廣告

反之，若人類能運用AI實現更多創意，生產力就能創造出前所未有的新產業與工作機會。換言之，AI時代的分水嶺不在於技術高低，而在於是否具備「創造新價值」的能力。

點名3種人最危險 照表操課者首當其衝

基於上述觀點，黃仁勳認為AI雖然不會直接裁員，但會加速淘汰缺乏思維彈性的工作者。綜合其談話內容，以下三種人將面臨最高的被取代風險。

沒有主見、只會照表操課的人

這類工作者高度依賴既有的標準作業程序（SOP），缺乏重新定義問題與目標的能力。一旦AI能以更快速度、更低成本執行標準化任務，他們的價值將瞬間歸零。

不懂提問、無法與AI深度互動的人

黃仁勳直言，未來的核心競爭力不在於下指令（Coding），而在於問對問題（Prompting）。他透露自己身為執行長，「90%的工作其實都在提問」。無法提出高品質問題的人，即便擁有最強大的AI工具，也難以引導出有價值的成果。

懶得學習、只把AI當答案機的人

黃仁勳視AI為一種「技術均衡器」，能讓非技術背景者也能成為創作者，但前提是使用者必須知道自己要什麼。若只會被動等待AI給出標準答案，而不願投入思考與判斷，最終仍將被自動化流程所取代。

自然語言成新程式碼 會說話就能寫程式

黃仁勳也再次重申他對未來教育的看法。他認為，隨著生成式AI的發展，「自然語言」將成為最強大的程式語言。未來只要能用人類語言清楚表達邏輯與需求，人人都能成為工程師。

因此，培養批判性思考、跨領域的知識整合能力，以及源源不絕的創意，將是人類在AI時代立於不敗之地的唯一解方。

更多東森新聞報導

聯電法說後跌停！外資保守聲浪升高 3萬張排隊等逃生

黃金價格創新高後回跌 急挫逾5%

台「自行車王國」搖搖欲墜？他看地標熄燈：躲不過寒冬

