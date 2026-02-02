黃仁勳點名「1科系是未來」 台灣學生苦哈哈：家裡有礦再來

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台，一舉一動引發關注。（圖／東森新聞）





輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台，一舉一動引發關注，他過去的一句「生命科學是未來」，對台灣的學生來說卻不是如此，104人力銀行曾調查，台灣的生物科技相關科系學生中，有56.8%的人後悔選擇走這條路，出路窄、待遇差，過人來直言「不是生科爛，是台灣的環境爛。」

過去生科類相關學系就有不少討論，曾有學生在Dcard發問，好像大家都不看好生科，「到底是生科爛，還是三類組除了醫牙藥其他都不好？」不少過來人留言指出，生科的薪資待遇是富人才負擔得起的，讀到研究所畢業月新還是只有4萬元，家裡有礦或是想交朋友、唸理想的就去吧。

不過也有人強調，「不是生科爛，是台灣的環境爛。」並指出台灣在國際扮演的角色就是電機相關產業，其他二類產業都在做製程、設備幫電機服務，「世界十大藥廠一個都沒有進駐台灣，缺乏產業群聚和外資投入，三類在台灣怎麼發展得起來？」

事實上，104人力銀行曾在2024年做過調查，上萬筆資料的結果顯示，生物科技系與中文系、外文系、社會系、休閒管理系等一類組學科，同樣被認為是未來10年可能會消失的危險科系；另針對是否會後悔的調查，有高達56.8%的學生後悔選擇就讀生物科技系。

