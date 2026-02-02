黃仁勳點名1科學是未來 台灣學生苦笑：家裡有礦才行

輝達執行長黃仁勳再度訪台引發關注，他之前曾表示「生命科學才是未來」，但不少台灣學生不認同，有網友直言，生科系本身沒問題，而是台灣缺乏相關產業環境，畢業後難獲得合理薪資，甚至感嘆「家裡有礦才讀得起」；根據104人力銀行統計，生物科技研發人員新鮮人平均月薪約4.7萬元，10年以上僅約6.1萬元。

一名網友在Dcard發文討論「生物系、生物科技系、生命科學系哪個比較好」，並質疑為何多數人不看好生命科學系，究竟是科系本身問題，還是三類組除了醫、牙、藥外，其他出路普遍不佳，甚至拿農藝、水產養殖等科系作比較，引發討論。

廣告 廣告

不少網友表示，台灣長期將資源集中在電子產業，導致生技與其他產業發展受限，「不是生科爛，而是台灣沒有那個產業環境」、「在台灣生科很難拿到合理薪水」、「生科是家裡有礦才讀得起」，也有網友補充，在國際分工下，台灣主要扮演電機與製程角色，缺乏大型藥廠進駐與產業群聚，讓這類科系難以發展。

不過，外界普遍不看好的生命科學領域，黃仁勳曾在2024世界政府峰會上表示「學電腦的時代已經過去，生命科學才是未來」，認為人工智慧結合生命科學，將成為下一波AI關鍵發展方向。

然而從就業市場現況來看，理想與現實仍存在落差，根據104人力銀行2026年最新統計，生物科技研發人員新鮮人平均月薪約4.7萬元，工作5年後月均薪提高至4.9萬元，即使年資超過10年，月均薪也僅6.1萬元，且相關職缺數量約1100個，整體市場規模相對有限。

更多中時新聞網報導

春節大魚大肉 營養素助校正回歸

「讓她懷念我」康康辦婚禮圓女兒心願

澳網》女單決賽 球后再戰芮芭奇娜