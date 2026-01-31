黃仁勳點名3種人最危險：沒有主見的人率先被AI淘汰

（記者周德瑄／綜合報導）輝達執行長黃仁勳接受CNN專訪拋出震撼觀點，直言人工智慧時代最危險的不是技術，而是沒有想法。他點名三種特質的人最容易被時代淘汰，包括沒主見、不懂提問與懶得學習的工作者。黃仁勳強調，AI是史上最強平衡器，未來程式語言就是自然語言，若社會缺乏創意，生產力提升恐演變成裁員失業潮。

圖／輝達執行長黃仁勳指出，AI時代最重要的核心競爭力是提出好問題。（翻攝臉書）

黃仁勳在專訪中指出，雖然AI能大幅提升生產力，但若世界耗盡了新點子，這股推力將轉化為職位流失。他認為未來的工作核心不再是執行任務，而是提出高品質的問題，並坦言自己平時有90%的時間都在提問。這場技術革命將使三類人面臨危機。首先是沒有主見且只會照表操課的人，這類工作者過度依賴固定流程，極易被自動化工具取代。其次是不懂提問的人，無法與AI深度互動將難以放大自身價值。最後則是拒絕學習的人，即便AI降低了專業門檻，若使用者不願思考與判斷，仍會在新的工作流程中被邊緣化。

廣告 廣告

黃仁勳也提到，未來的程式語言將不再是艱澀代碼，而是人類日常使用的語言。這意味著AI將成為最強大的平衡器，讓不具備技術背景的人只要有邏輯與表達能力，就能駕馭科技成為高效創作者。他以自身為例，每天使用AI是為了強化認知，讓AI教導自己不懂的事物。總結來說，擁抱創意與主見，才是避免在技術浪潮中被裁員的保命符。

更多引新聞報導

太保市振興金3千元現金發放 市長鄭淑分：感謝市民齊心共創幸福太保

糖尿病恐悄悄傷腸胃！醫揭「5大警訊」：很多人拖到神經已受損

