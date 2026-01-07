黃仁勳點火2026 CES，機器人、自駕成亮點！AI走下雲端貼近用戶關鍵年來了？

▲輝達執行長黃仁勳在CES演講中，強調各式各樣的機器人將進入大眾生活中。





在美國消費性電子展上，輝達、英特爾、超微、高通等晶片業者，競相發表尖端產品。

但在技術快速進展之餘，如何讓AI貼近終端消費者需求，仍是一道深具挑戰的考題。

2026年美國消費性電子展（CES）1月6日至9日在拉斯維加斯登場，開展前一天，被譽為「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先發表演講預熱，全球科技業者與投資人皆引頸期盼，包括輝達在內的科技巨擘，將在這場年度大秀端出什麼殺手級技術或應用。

黃仁勳發表Vera Rubin平台的6款新晶片，並點名台積電、鴻海、廣達等業者為供應鏈夥伴。同時，他重申「實體AI」時代即將來臨，體現在機器人與自駕車發展。舞台上不但出現兩尊小型機器人助陣，他背後的螢幕更呈現一整排各式各樣的機器人型態。他也強調，全球打造L4自駕技術與Robotaxi的軟硬體業者，都用到輝達的技術。

廣告 廣告

除了黃仁勳帶來盛大開場，英特爾、超微、高通等晶片業者也相繼發表新款處理器，可望提升PC、機器人等裝置的算力。其他如移動科技、能源生產及管理、數位健康等，也是展場重要主題。

應用落地 才合理化巨額投資

儘管晶片業者加緊升級算力，企圖帶動AI技術進化，但這股動能似乎尚未充分傳遞至終端消費市場。自2022年底ChatGPT出現帶動生成式AI浪潮，消費電子市場一直期待AI催生新商品、刺激既有產品的出貨量。然而，除了ChatGPT、Gemini等聊天機器人，能讓消費者有感的AI產品似乎不多。

台經院資深分析師邱昰芳觀察，AI浪潮的第一階段是雲端大廠擴建基礎建設，並逐漸走向邊緣，催生AI手機、AI PC、AI眼鏡以及更具未來性的人形機器人等產品；這也是為何黃仁勳演講談的不只是運算效能，而是強調實體AI及終端應用，畢竟唯有讓AI走入一般人的生活，才能合理化雲端服務商的巨額基礎建設投資。

不過，要讓消費者有感，除了產品性能以外，也得在人機介面、軟體服務等周邊生態系上積極創新。以AI PC為例，消費者會買單，不見得是因為功能有多創新，而是因為微軟停止支援Windows 10所帶動的換機潮，供應端的推力其實大於消費端的實際需求。

邱昰芳指出，在已經成熟的PC和手機市場，品牌很難做出顛覆性的創新，各家大廠應認真思考，哪些應用可讓技術更貼近用戶的需求，而不只是追求技術和算力。

搭載先進技術、成果卻不如預期的另一個例子，則是美國新創Humane2023年推出的AI Pin。當年這項裝置外型類似胸針、主打可透過語音和手勢操作AI功能的穿戴裝置，曾被譽為「ChatGPT硬體化身」。然而上市不到兩年，即因消費者體驗不佳而終止服務，Humane也被惠普收購。

因此，邱昰芳分析，今年CES的多數產品亮點應是「延續性升級」，或加上AI功能提升附加價值，終端應用可能百花齊放、需要跨界整合而無法互相取代，「單一產品獨領風騷的時代可能過去了。」她說。

攻利基市場 反能殺出重圍

CES主辦單位、美國消費者技術協會（CTA）執行長夏皮洛（Gary Shapiro）展前受訪時，曾回顧2025年展覽亮點。從他的說法也可看出，最受歡迎的產品不一定是技術最先進者，能夠縮小目標市場、抓住特定族群需求，反而更有機會在利基型市場開闢一片天。

2025年展會中讓夏皮洛個人最有感、也受到許多人討論的展品，是由美國新創Tombot展出、適合陪伴孤單長者、自閉症或憂鬱症患者等族群的機器狗Jennie，它的外型就像一隻真實的拉布拉多幼犬，能感測人類觸摸、還能提供吠叫或搖尾巴等簡單互動功能。

Tombot公司的數據顯示，Jennie預購及等候清單上的顧客超過1萬8千人，公司也計畫向美國官方申請認證為健康照護產品，並將這款商品推向海外市場，包括台灣。

這款機器狗的功能不算先進，但論外型設計及互動反應，反而獲得好評。

另一方面，CTA每年公布的創新獎，也是窺見趨勢發展的窗口。協會資訊顯示，2026年創新獎的參賽作品超過3千6百件，創下歷史新高；相較於2025年，AI相關作品數量增加29％，機器人、無人機兩大類作品則各自增加32％。

這正呼應黃仁勳所言，過去十多年來，AI應用從感知型AI，進展到生成式AI、代理式AI，下一階段將邁向實體AI。

目前在美國，已可看到機器人、自駕車應用蓬勃發展；不過，許多機器人仍有功能及靈巧性不足等問題，而自駕車則受限於各國法規限制，許多國家尚未開放上路。

簡言之，AI技術若要惠及廣大消費者，仍得透過日常隨手可得的產品，如手機、電腦及家電等，提供新奇體驗或改善使用者痛點。隨著科技大廠持續提升從雲端到邊緣運算的軟硬體技術，消費者體驗到AI應用的距離可望逐漸縮短。





更多今周刊文章

運動幣登記1/26起！領500元資格、分流登記時間、抽籤日發放日、使用方式...買球鞋OK？運動幣官網看這

80歲「昭和第一美人」看起來不到50歲！醫師看診6千位長輩發現：最好的抗老祕方不是吃藥，1習慣身心都回春

保全爸回收豪宅住戶參考書、立可白塗筆跡...兒子考上台大醫學系、女兒也上政大：不拚搏無法反轉階級



