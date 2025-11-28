黃仁勳：昨天探望張忠謀 他狀態很棒！

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達執行長黃仁勳昨日抵台，今日一早接受媒體訪問時證實昨日下午去探望台積電創辦人張忠謀，黃仁勳愉悅地表示，「他(張忠謀)很好，狀態很棒」，黃仁勳預計就會離台返家。

針對近來Google TPU爆紅，外傳Meta可能轉向Google採購TPU，引發市場擔心影響輝達，輝達股價一度重挫，對此，黃仁勳強調，AI市場非常龐大，成長非常快，存在很多競爭，輝達每天都面對很多競爭，所以輝達必須跑得很快，輝達地位非常穩固，每天必須非常努力，至於ASIC(客製化晶片)當然有它的位置，但輝達的GPU與輝達的平台極具通用性，可以在任何地方、任何雲端運行，輝達是全球唯一能運行所有AI模型的系統，不管大家有什麼需求，輝達都可以幫忙。

黃仁勳昨日抵台，探望張忠謀，並且四處趴趴走，到了四平街買蜜餞、花娘小館、國賓飯店用餐，並到通化街夜市買水果，據傳，黃仁勳今日將拜訪廣達董事長林百里，討論最新一代AI伺服器。

