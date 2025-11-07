黃仁勳：行程緊湊沒計畫與蔣萬安見面 盼輝達能在台北蓋漂亮大樓

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天（7日）下午搭乘專機飛抵台南，被問及輝達台灣總部進度表示，很多人希望輝達台灣總部落腳台北，他希望土地問題可以順利解決，讓輝達能在台北蓋一棟漂亮的大樓，但這次行程緊湊，他沒有計畫與台北市長蔣萬安見面。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日下午搭乘專機飛抵台南，被問及輝達台灣總部進度表示，希望土地問題可以順利解決。（中央社）

黃仁勳在台南機場接受媒體採訪指出，很多人希望輝達台灣總部落腳台北，台北也是輝達已僱用許多員工的城市。考量到這麼多的員工人數，現有辦公室的空間顯得太小，「我們在台北需要更大的辦公室」。

廣告 廣告

他希望土地相關問題可以順利解決，讓輝達能在台北蓋一棟「漂亮的大樓」（a beautiful building）。

對於是否與台北市長蔣萬安見面，黃仁勳表示，這次沒有相關計畫，因為行程緊湊，他今天要參訪台積電台南廠，明天還要出席台積電運動會，「這原本是個祕密，但我們現在告訴所有人」。