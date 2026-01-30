黃仁勳:不排除增設第二總部

輝達傳出將在台北市增設台灣第二總部，輝達執行長黃仁勳表示，「聽起來不錯，我喜歡」。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

傳出輝達將在台北市增設台灣第二總部，輝達執行長黃仁勳三十日表示，「聽起來不錯，我喜歡」，輝達應該盡可能建造幾個總部，因為有很多員工、供應鏈合作夥伴和客戶。

黃仁勳於二十九日搭專機抵台展開訪台行程；對於輝達傳出可能在台北增設台灣第二總部，黃仁勳說，「聽起來不錯，我喜歡」。輝達應該盡可能多建造幾個，因為在台灣有很多員工、供應鏈合作夥伴和客戶。輝達在台灣成長非常快，員工在這裡工作非常努力，這裡有很多優秀的人。

媒體追問輝達是否有機會在台北市設立第二總部，黃仁勳回應，「有可能、甚至還有機會」。

被問到是否會與黃仁勳會面，台北市長蔣萬安30日受訪時說，會持續與輝達保持聯繫，一切都配合黃仁勳行程安排。（中央社）

他並表示，建造工廠並不容易，因為技術一直在變化，設備可以買到，但是將設備和製程技術整合起來相當困難，而且科技進展迅速，逐年越來越先進，台積電和半導體業是最複雜的製造工作之一。

黃仁勳說，投資實體人工智慧（ＡＩ）對於台積電和台灣產業至關重要，因為未來製造業將高度依賴ＡＩ和機器人技術，ＡＩ能力將比以往任何時候都更強大。

對於是否會與黃仁勳會面，台北市長蔣萬安在與中正區里長座談前接受媒體訪問時表示，市府持續與輝達保持聯繫，並了解黃仁勳的行程緊湊，會配合其安排。

媒體報導輝達計劃在台北市增設第二總部，可能選址洲美國小預定地，蔣萬安表示，市府會協助輝達的需求。