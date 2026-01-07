黃仁勳：中國對輝達AI晶片需求非常高 供應鏈已啟動

（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯6日專電）關於輝達（NVIDIA）向中國出貨AI晶片H200進展，執行長黃仁勳今天表示，中國對輝達AI晶片需求「非常高」，供應鏈全面啟動；他並指出，H200不會永保競爭力，預期更強大的Blackwell、Rubin架構晶片未來到了適當時機會供應中國。

美國總統川普（Donald Trump）上個月宣布華府同意以徵收25%費用開放H200銷售中國。黃仁勳在美國消費性電子展（CES）被問及進展時表示，「我們已經全面啟動供應鏈」，H200已進行生產（flowing through the line），正與美國政府確認出口許可的最後細節。

路透社之前引述消息人士說法指出，計劃於農曆新年前，也就是2月中旬前，開始對中國出貨其AI晶片H200。

黃仁勳今天表示，中國客戶對輝達AI晶片的需求很高，「真的非常高」，將透過中國客戶的採購訂單來了解北京方面的態度。

日前媒體報導指出輝達在中國的主要競爭對手華為已能提供性能相當的AI系統。黃仁勳回應媒體提問表示，H200在中國市場仍有競爭力，但不會永遠具備競爭力。

他表示，希望未來能夠再推出其他同樣具有競爭力的產品。

被問到更強大的Blackwell架構和Rubin架構晶片未來是否會被允許進入中國市場，他說，在某個時間點，這樣做是合理的，現在不合理，但未來某個時間點會合理。

黃仁勳表示，美國的相關法規也必須隨之演進，「我們必須持續在各個市場中保持競爭力」。（編輯：張芷瑄）1150107